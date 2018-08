Mennyit számít a diploma egy cégnél, ahol tolonganak a pályakezdők?

Felsőoktatatás és gazdaság



A Portfolio a 2018/19-es tanév kezdetén kiemelten foglalkozik a magyar felsőoktatással, azon belül is a gazdasági képzésekkel. Augusztus végén, szeptember elején több cikkben, interjúban járjuk körbe a témát, sőt, A Portfolio a 2018/19-es tanév kezdetén kiemelten foglalkozik a magyar felsőoktatással, azon belül is a gazdasági képzésekkel. Augusztus végén, szeptember elején több cikkben, interjúban járjuk körbe a témát, sőt, olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk. A cikksorozat - benne azokkal a javaslatokkal, amit hallgatók tettek le a Corvinus megújításáért - ide kattintva érhető el.

A cég profiljából adódóan mi is rengeteg olyan diákkal találkozunk, akik a gazdaságtudomány iránt érdeklődnek. A kimagasló kereslet oka főleg az lehet, hogy az elmúlt években több fronton a figyelembe középpontjába kerültek a gazdasági élet történései, legyen szó akár a pénzügyekről, vagy a bankok, vállalatok, esetleg a befektetések világáról. Ezen belül vannak sikertörténetek, amelyek vonzóak a fiatalok számára, és arra ösztönzik őket, hogy a gazdasági területek felé orientálódjanak.

Emri Zsuzsanna, a KPMG HR-vezetője (Fotó: Stiller Ákos)

Az intézmények között nem teszünk különbséget, de hozzá kell tenni, hogy a jelentkezők többsége a Budapesti Corvinus Egyetemről (BCE) és a Budapesti Gazdasági Egyetemről (BGE) érkezik. Ebben a körben többnyire megtaláljuk azt a minőséget, amit keresünk továbbá számos más vidéki és budapesti egyetemen diplomázott kollégánk is van, akik ugyanazt a szakmai színvonalat képviselik.

Az elméleti oktatás magas színvonalú, de a hazai intézményekben a szükségesnél kisebb szerepet kap a szemléletmód formálása. Pedig leginkább önállóan gondolkodó, innovatív és egymással együttműködő emberekre van szükség, aminek a képzési célok közt is erősebben kellene megjelennie.

A magyarországi KPMG négy vállalatból áll, ahol összesen több százan vannak a pályakezdők, a pontos arány pedig attól függ, hogy melyik céget nézzük. Szeptember második hetében például 70 fő kezd majd nálunk, akik mindannyian közgazdász végzettségű pályakezdők., kezdte el pályafutását vagy töltötte itt gyakorlati idejét a 4 magyarországi tagvállalatunk egyikénél. Az ő kiválasztásuknál elsősorban a személyiséget és a szakmai hátteret vizsgáljuk, felmérjük a logikai készségeket, a nyelvtudást, illetve bizonyos területeken a számviteli képességeket is.Úgy látjuk, hogy a hazai egyetemek és főiskolák egyaránt jók, az viszont csak később derül ki, hogy az ott végzettek milyen szakemberekké válnak. Sok év munka, szakmai elköteleződés és folyamatos tanulás szükséges ahhoz, hogy valakiből valóban jó szakember legyen. A pályaelhagyók is ugyanazokból az intézményekből kerülnek ki - ez is azt igazolja, hogy leginkább az egyén motivációjától függ, mennyit akar és tud kihozni magából.Egyrészt csoportmunkákkal, másrészt gyakorlati lehetőségekkel, amelyek közül egyébként mindkettő jelen van a magyar intézményekben, de lehetne belőlük még több. Fontos, hogy már az egyetem vagy főiskola alatt szakmai tapasztalatot szerezzenek a hallgatók, és beszéljék is meg a mentorokkal, hogy mik az eredmények, mit lehet ebből tanulni. Vagyis lényeges, hogy ezek a gyakorlati időszakok értelmesen teljesen, olyan projektekkel, amelyekből valóban tanulnak a hallgatók.

(Fotó: Stiller Ákos)

Kifejezetten jól megállják a helyüket, és ebben kulcsfontosságú a megfelelő képzettség és a nyelvtudás, amelynek a kettőse biztos alapot nyújt a magyar közgazdászhallgatóknak arra, hogy külföldi környezetben is jól teljesítsenek. Ehhez mindenképp magas szinten kell tudni angolul, ami mellett előnyt jelenthet egy második idegen nyelv ismerete, például a német vagy a spanyol nyelvtudás, célországtól függően.

Vannak különbségek, de ezek főképp viselkedésbeliek, és kevésbé szakmai jellegűek. Akik külföldi iskolákat is látogattak, általában magabiztosabbak és jobban kommunikálnak, könnyebben feloldódnak váratlan helyzetekben, és kevésbé visszahúzódóak. Ugyanakkor mindez a nyitottsággal és a motivációval is összefügg: aki tanulni szeretne, utánanéz a lehetőségeknek, több intézményt, iskolát, gyakorlóhelyet vagy ösztöndíj-lehetőséget keres és talál.Hozzá kell tenni, hogy ha valaki nemzetközi karriert szeretne, ezt ma már Magyarországon is el tudja érni olyan cégeknél, ahol lehetőség van részt venni külföldi kiküldetésekben vagy projektekben. Több olyan nemzetközi cég van jelen Magyarországon, ahol természetes, hogy a munkatársak néhány évet egy országban, majd bizonyos időszakot egy másik országban töltenek. Ez egy nagyon jó tapasztalatszerzési és karrierépítési lehetőség a fiatal szakembereknek.Nagy örömmel látnánk többet az olyan kezdeményezésekből, hogy egy-egy kurzuson vendégelőadóként meghívást kapnak elismert, gyakorló szakemberek, akik megfelelő háttérrel rendelkeznek. Ezeken örömmel vesznek részt a vállalatok szakértői, illetve a hallgatók szempontjából is nagyon hasznosnak tartjuk, hiszen az előadásokon keresztül betekintést nyernek a cégek életébe és a különböző szakmai munkákba. Szerencsére van nyitottság erre a hazai főiskolák és egyetemek részéről, de üdvözölnénk, ha a mostaninál még több ilyen példa lenne.

(Fotó: Stiller Ákos)

Nálunk 30 év körül alakul az átlagéletkor, a kollégák 80%- a az Y-generáció tagja, így nem igazán tudok más típusú hozzáállásról beszélni. Ez annak is köszönhető, hogy az üzleti modellünk a frissdiplomásokkal való együttműködésre, illetve az alulról történő építkezésre fókuszál. Minden évben sok pályakezdőt veszünk fel, akiknek jelentős része 3-5 év után továbbáll, és a gazdasági élet más területén folytatja a karrierjét.

Sok a vita az Y-generációról, de én fontosabbnak tartom az egyént, mint a generációs sémákat. A HR-eseknek nem a fiatalok vagy a generációk "illesztése" jelenti a legnagyobb kihívást, hanem az, ha valaki nem törődik a fejlődéssel, vagy nem veszi figyelembe, hogy a környezet és a körülmények is változnak. Ilyen mentalistást viszont bármelyik korosztályban találhatunk.A felsőoktatást illetően a maximumot bármelyik intézményből úgy lehet kihozni, hogy az ember bejár az órákra, jól tanul és jól vizsgázik. Ez nem területfüggő, hanem minden iskolára vonatkozik, nincs ez másképp a gazdaság területén sem. Ezenkívül azt tanácsolnám minden érdeklődőnek, hogy tanuljon, szerezzen minél több tapasztalatot, és ne feledkezzen meg a nyelvtudása szinten tartásáról és fejlesztéséről sem. Keresse és használja ki a lehetőségeket, legyen az céges látogatás, külföldi egyetemen töltött szemeszter vagy további - akár online - képzési lehetőség.