Milyen a hazai gazdasági felsőoktatás színvonala? Szavazz!

A hallgatók körében már vannak konkrét fejlesztési javaslatok: a napokban 6 pontban fogalmazta meg a Diákok egy megújult Corvinusért nevű szervezet, hogy hogyan újítaná meg "belülről" a Budapesti Corvinus Egyetemet (BCE) és tágabb értelemben a magyar gazdasági felsőoktatást. Ahogy lapunk is megírta , a célkitűzések között szerepel például az oktatás színvonalának növelése, nagyobb fokú szabadságának biztosítása és az oktatók bérezésének újragondolása.

Idén szeptemberben összesenvalamelyik hazai felsőoktatási intézményben - derül ki az Oktatási Hivatal tájékoztatásából. A 2018-as felvételi eljárásban, ami növekedés a tavalyi 106 ezer felvételizőhöz képest. Vagyis annak ellenére, hogy demográfiai okokból csökken az érettségizők száma, a felsőoktatáson még egyelőre nem hagy nyomot ez a tendencia. A legnépszerűbb képzési területek - alapképzésben és osztatlan képzésben az elsőhelyes jelentkezések alapján - továbbra is a gazdaságtudományok.A 2018-as egyetemi-főiskolai felvételi jelentkezési statisztikái alapján idén (is) aegyik karát jelölték meg a legtöbben: ez a, összesen 6 809 jelentkezővel. A második helyezett a, melyet 6 527-en jelöltek meg. A népszerűség ellenére a felvételi ponthatárok a legjobbnak számító gazdasági karok állami ösztöndíjas alapképzései esetében többnyire csökkentek a tavalyi évhez képest.468 pont,458, aszakra pedig 444 pont kellett.Közben az is egyre fontosabb kérdéssé válik, mi kellene ahhoz, hogy több üzleti érdeklődésű fiatal válasszon itthoni egyetemet, és legalább regionális szinten felzárkózzunk a piacvezető intézményekhez.A csoport tagjainak célja, hogy segítsék abban a menedzsmentet, hogy reformok indulhassanak el az intézményben. A diákok szeptemberben el akarjak juttatni javaslataikat az egyetem vezetéséhez és a kormányzathoz is.Valószínűleg azért választják ezeket a képzéseket a legnagyobb számban a jelentkezők, mert a gazdasági, informatikai és műszaki felsőoktatási intézményekben végzett hallgatók nagyon könnyen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon és közben bruttó átlagbérük is kedvező más területekhez viszonyítva. Legalábbis ez derült ki a legutóbbi Felsőoktatási Rangsor 2018 című kiadványból, amely jelentkezés állóknak igyekszik évről évre támpontot adni.Jelenleg több mint 30 hazai képzőhelyen kínálnak valamilyen gazdaságtudományi képzést, és ezek az intézmények számos kihívással néztek szembe az elmúlt években. Az intézményi struktúra kormányzati korrekciói mellett az ELTE erőteljes megjelenése (2017 májusában megalakított ELTE Gazdálkodástudományi Intézet), és néhány kisebb egyetem (például a Budapesti Gazdasági Egyetem) gyors növekedése megkezdte átrajzolni a hazai gazdaságtudományi felsőoktatás térképét, aminek köszönhetően növekszik a verseny az intézmények között.