Modellváltás az OTP-nél: még gyorsabb fejlesztések jöhetnek

Mit jelent mindez a gyakorlatban?



Az agilis működés előnye, hogy egy termékfejlesztésnél az érintett szakterületekről kiválasztott kollégák hónapokon át együtt dolgoznak és mindig a legfontosabb részfeladatra koncentrálnak. Szoros munkakapcsolat alakul ki közöttük, egy nyelvet beszélnek. Lényegesen gyorsabb és hatékonyabb így a feladatok végrehajtása, mint a hagyományos módon.



A feladatok tervezése javul, dokumentálása egyszerűsödik annak köszönhetően, hogy az adott munkacsoport tagjai minden reggel tájékoztatják egymást a párhuzamosan futó feladatokban elért eredményekről, a terveikről és nehézségeikről. A feladatokat ugyanúgy a stratégiából vezetik le, de a csoportok önállóan dolgoznak és döntenek; minden tudás rendelkezésükre áll, ami a feladat elvégzéséhez szükséges, a mindennapokban nem kell külön vezetői jóváhagyást kérniük.



Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs kontroll, a vezetői beszámolók rendszere, a felügyelet ebben a rendszerben is benne van, de a részletes feladattervek teljesítésének módjában szabad kezet kapnak a munkacsoportok, ami még további hatékonyságnövekedést is okoz. A munkát agilis coachok támogatják, akik elősegítik az átállást, illetve folyamatosan jelen vannak és beavatkoznak, ha zavart éreznek a működésben. Kezelik az esetleges konfliktusokat, és beavatkoznak, ha egy csapat nem az agilis módszertan szerint működik.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Az agilis működési modell IT-fejlesztési munkamódszerként indult, és az elmúlt évtizedekben jelentős teljesítménynövekedést hozott a szoftverfejlesztésben. Javított a minőségen, a piacra lépés sebességén és erős lökést adott az IT-csapatok motivációjának és termelékenységének. Mára az agilis módszerek - amelyek új értékeket, alapelveket, módszereket jelentenek a projektmenedzsment világában - a különböző iparágak széles körében terjedtek el a funkcionális és a vezetői szinteken is - a hagyományos menedzsment-módszerek és szervezeti felépítések pedig lassan idejétmúlttá válnak.Egy olyan nagyvállalat esetében, mint az OTP Bank komoly erőfeszítéseket igényel egy alapjaiban új szervezeti modell bevezetése. A bank több projekt esetében alkalmazta már az agilis módszertant, amelynek köszönhetően a munkacsoportok lényegesen gyorsabban és hatékonyabban hajtották végre a feladatokat. Ezekre a tapasztalatokra építve kezdték meg az átállást az agilis szervezeti működésre.elmondta: az agilis átalakulás első hulláma a lakossági divízió és az IT divízió jelentős részét fogja érinteni, és több mint 600 kollégát fog megmozgatni. Az agilis munkamódszer negyedéves időszakokban gondolkozik, minden egyes csapat munkája nagyon alaposan meg van tervezve, így gyakorlatilag a kéthetes sprintekben van meg az önállósága a dolgozóknak.szerint az agilis szervezetben sokkal nagyobb jelentősége van a csapatmunkának, mint az eddigiekben. Nagyon erős kollaborációra van szükség, és transzparens működésre. A vezetők szerepe némileg megváltozik: sokkal inkább támogató funkciót fognak betölteni, ezzel segítve a kollégákat a célok megvalósításában. A korábbi e-mailes kommunikáció helyett sokkal több személyes kontaktusra lesz lehetőség.Az OTP Bank egy videóban is bemutatja, hogy fog kinézni ez az új működési modell: