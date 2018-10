Soha nem látott gondokkal küszködnek a felsővezetők

Mindent megpróbáltunk, emeltünk a fizetéseken, bevezettük a rugalmas munkaidőt, több szabadnapot adunk, mégis elmennek az emberek, és a helyükre nem találunk senkit.

Konkrétan a Z-generáció tagjainak legöregebb csoportjairól (18-23 évesek), és a fiatalabb Y-osokról (23-30 évesek) van szó, akik a felsőoktatási tanulmányaikat végzőket leszámítva is, az aktív és foglalkoztatható népesség 20%-át teszik ki. Őket nevezzük most gyűjtőnéven YZé generációnak.

Ez azért van, mert a probléma nem orvosolható sem fizetések emelésével, sem a cafetéria átalakításával, sem a rugalmas munkaidővel, sem az irodában elhelyezett babzsákkal, de még a szép szóval sem. A fiatalok akkor is elmennek, ha egyébként mindent megkapnak. Egyszerűen ilyenek.

Miért ilyenek?

Nagyon röviden arról van szó, hogy a fiatalok abban nőttek fel, hogy mindig van egy másik dobásuk. Míg az idősebbeknek - első eltaláltként - meg kellett várniuk a kidobós végét, hogy újra játszhassanak, addig ők két kattintással minden játékukban új életet nyertek. Ennélfogva mindig és mindenütt felhasználók akarnak lenni: nem akarnak elköteleződni, azt szeretik, ha könnyes búcsú nélkül kiléphetnek minden szituációból. Az internet révén a világot nem kockázatok, hanem lehetőségek tárházának látják, ahol mindig jön valami jó kis újdonság. Ilyen szemlélettel a váltás mindig logikus előrelépés, amivel csak nyerhet az ember.

Koncentráljunk inkább a részterületekre, fogjuk fel azokat projektként: ettől eddig kell eljutnod, utána szabad ember vagy, de kaphatsz egy másik projektet. Ehhez minden támogatást és képzést megkapsz, olyan szkillek birtokába juthatsz, amit másutt is hasznosíthatsz, ez a nyerő üzenet a fiatal munkavállalóknak.

Ha a munkaerő biztosítása az eddigi gyakorlat és tapasztalat szerint működik, akkor bár lehet példaértékű, valószínűleg mégsem korszerű, ebben az esetben is érdemes újragondolni a célokat és a megoldásokat.

Bevált emberek, erős tulajdonosi kényszer alatt megtörve rágódnak azon, hogy vajon mit is rontottak el, miért vált a munkaerőhiány a cégnél nagyon is kemény növekedési korláttá. Előrebocsátva, annyit mondhatunk, mindez nem az ő hibájuk, mégis nekik kell megoldani, és ez nem is lehetetlen. Magyarországon - és a világ számos más országban - nemcsak az okoz problémát, hogy kevés a képzett munkaerő, magas az elvándorlás, hanem az is, hogy piacra lépett a munkavállalók egy új generációja, amely egészen más elvárásokkal lép be egy vállalathoz, mint az elődei.A 30 évesnél idősebb Y generációsokat most azért nem soroljuk ide, mert noha tipikus generációs jegyeik erősen hasonlítanak fiatalabb társaikhoz, számtalan fókuszcsoportos vizsgálatunk bizonyítja, hogy a munkához való hozzáállásuk más, mint fiatalabb társaiké. A komoly munkaerőhiány eleve új jelenség a magyar piacon, a legöregebb tengerészek sem emlékeznek olyasmire, hogy egy felkínált álláshelyre ne jelentkeznének 10-en 20-an. Most pedig előfordul, hogy egy-két teljesen alkalmatlan önéletrajz érkezik, vagy annyi se. Erre a helyzetre tehát nincs minta, a felsővezetők még csak harangozni sem hallottak ilyesmiről.Bonyolítja a helyzetet, hogy arra, ami most történik, a HR-esek sem tudják a választ. Pedig nekik a könyveikben volt szó ilyesmiről, mint elméleti lehetőségről, de ők is csak széttárják a kezüket, amikor az elméletben létező gyakorlatok sorra szerény eredményre vezetnek, de nem oldják meg a problémát. Már rég nem vallják, hogy "megszoksz, vagy megszöksz", már rég lenevelték erről a cég középvezetőit is, a nagy nehezen megtalált és szerződtetett fiatalok mégis a legváratlanabb pillanatokban mondanak fel.A világot a lehetőségek széles tárházának látják, a váltás semmilyen gondot nem okoz nekik, a lojalitás fikarcnyit sem köti őket, viszont nagyon gyorsan megunnak mindent, és akkor minden lelkifurdalás nélkül keresnek valami újat, amiben kihívást látnak.De ha ez igaz, akkor mégis mit lehet tenni? Nos, a legfontosabb, hogy mindennek, ami a megoldáshoz vezet, közvetlenül a felsővezetőtől kell származnia, neki kell úgy átalakítania saját gondolkodását és a vállalatot, hogy a dolog működjön. először is el kell felejtenie azt a gondolatot - legalábbis a fiatal munkavállalók irányában, hogy "valakit megtartani". Ez ugyanis a fentiekből adódóan képtelenség.Azt kell elérni, hogy kihozzuk a legtöbbet mindenkiből az alatt a rövid idő alatt, aki nálunk dolgozik, aztán gyorsan találjunk a helyére valaki mást. Ha ez a két dolog működik, akkor megoldottuk a problémát, sőt jó minőségű friss erőhöz juttatjuk a céget, mert az YZé-sek keményen és kreatívan is tudnak dolgozni, csak nem akármeddig. De hogyan lehet ezt megoldani.