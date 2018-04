Kartellgyanúba keveredett a nagy múltú magyar cég

Megerősítjük, hogy kartellgyanú miatt eljárás van folyamatban a Nitrogénművek Zrt.-vel és más vállalkozásokkal szemben, mely 2017 szeptemberében indult.

Információink szerint kartellgyanú miatt eljárás indult a Péti Nitrogénművek Zrt.-vel szemben. Értesülésünket a Gazdasági Versenyhivatal is megerősítette, ugyanis a Portfolio-nak küldött válaszában azt írta:Azt is hozzátette a GVH, hogyA Bige László üzletember tulajdonában álló Nitrogénművek a legnagyobb műtrágyaipari vállalkozás Magyarországon. A több mint 80 éve működő pétfürdői gyár árbevétele ennek megfelelően elsősorban a műtrágyagyártásból származik, azonban az elmúlt években elmozdultak a termény, vetőmag és növényvédő szerek forgalmazásának irányába is, ez meg is látszódott az - egyébként zsugorodó - árbevétel összetételén (a legfrissebb adatok a 2016. évből származnak).

Klikk a képre!

A társaság legjelentősebb exportpiaca a 2016-os éves jelentés szerint Szlovákia, Ausztria, Románia, Németország, Csehország, Lengyelország, Szerbia és Horvátország volt. 2016-ban egyébként szinte minden főbb termékcsoportokban csökkenő értékesítést láthattunk.

Forrás: Nitrogénművek Zrt. 2016-os jelentése

A Nitrogénművek Zrt. - korábban Péti Nitrogénművek - gyára a Veszprém megyei Pétfürdő határában 2012-ben. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Nagy Lajos