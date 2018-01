Katasztrofális geopolitikai eseményeket hozhat 2018

1. Kína tölti be az Egyesült Államok által hagyott vákuumot

2. A helyzet pontatlan megítéléséből eredő konfliktusok robbannak ki

3. Technológiai hidegháború alakul ki

4. Mexikó - amennyiben az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény tárgyalásai nem vezetnek sikerre

5. Az USA-Irán kapcsolatok elmérgesedése

6. A demokratikus intézményekbe vetett hit megrendülése

7. A protekcionozmus erősödése

8. Brexit

9. Dél-kelet-ázsiai identitáspolitikai mozgalmak

10. Afrika destabilizálódása

A globális rend felborulása a 2008-as pénzügyi válság geopolitikai ekvivalensét állíthatja elő 2018-ban; Donald Trump elnöksége egyértelmű vezetés nélkül hagyta a világot, ami jelentősen növeli a geopoltikai konfliktusok kialakulásának kockázatát - vélik a tanácsadó elemzői. Az Eurasiánál arra számítanak, hogy az Egyesült Államok által hagyott vákuumot részben betölti majd mások mellett Kína.A tanácsadó cég szerint így úgynevezett geopolitikai depresszió állapota felé tart a világ. Míg a liberális demokráciák a világháború óta nem látott legitimációs válságot élnek, miközben napjaink vezető nagyrészt nem veszik figyelembe a civil társadalmat és a közös értékeket - fogalmaznak. A normák alkonya pedig egy olyan nagy, globális esemény előtt is utat nyithat, amely az egész világgazdaságot és a globális piacokat is megrázhatja - figyelmeztet az Eurasia éves jelentésében.Az "America First" ideológia és az ebből fakadó politika erodálta az Egyesült Államok vezette világrendet és annak védőkorlátait, miközben nincs olyan ország vagy országcsoport amely készen állna vagy amelynek érdekében állna ennek újjáépítése (..) jelentősen növelve a globális kockázatot - fogalmaznak.Az Eurasia Group szerint 2018 legnagyobb geopolitikai kockázatai: