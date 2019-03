Kéményseprés: alaptörvény-ellenes helyzet jött létre

A Magyar Közlönyben ismertetett határozatában az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói kötelezettségének 2019. június 30-ig tegyen eleget. A testület ugyanakkor visszautasította a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény egészének megsemmisítésére irányuló indítványt.A kormány kezdeményezésére az Országgyűlés 2015 novemberében döntött arról, hogy a kéményseprés kikerül az önkormányzatok településüzemeltetési feladatai közül, és azt az állam közfeladatként, térítésmentesen látja el. Az önkormányzatok dönthettek: továbbra is vállalják a feladatellátást vagy átadják azt a katasztrófavédelemnek. Ahol ezt a feladatot az önkormányzatok nem vállalták, ott felbonthatták a kéményseprő-vállalkozóval kötött szerződést; ezeken a településeken 2016 második félévétől a katasztrófavédelem vette át a kéményseprést. A lépés hatására sok vállalkozó tönkrement.A kabinet az átalakítást azzal indokolta, hogy a rezsicsökkentés keretében ezt a szolgáltatást is felülvizsgálták, és azt tapasztalták, hogy a kéményseprési díjak a többszörösére növekedtek, nagy különbségek alakultak ki a szolgáltatás színvonalában, rendszerességében és árában, és helyenként ellátási zavarok is jelentkeztek azért, mert az önkormányzatok teljes egészében magáncégekre bízták ezt a feladatot. Ezért a lakossági kéményseprést közszolgáltatássá alakították, így akár a katasztrófavédelem, akár az önkormányzat végzi a szolgáltatást, az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban térítésmentes lesz az ellenőrzés.