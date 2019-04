Kémkedést tiltó szerződést ajánlott a Huawei Németországnak

Jeleztük a német belügyminisztériumnak, hogy a Huawei kész egy kémkedéstilalmi szerződést aláírni a német kormánnyal

Kijelentette, hogy kész közbenjárni a kínai kormánynál is annak elősegítése érdekében, hogy Peking és Berlin is kössön kémkedéstilalmi megállapodást egymással. Hozzátette: a szerződésben Peking elkötelezhetné magát az uniós adatvédelmi irányelvek betartása mellett is.

az 5G technológiát az amerikaiak sajnos stratégiai fegyverként kezelik. Egyfajta atombombaként tekintenek rá.

- nyilatkozta Zsen Cseng-fej (Ren Zhengfei) a német Handelsblatt lapnak adott interjúban. A Huawei eszerint szerződésben kötelezné el magát amellett, hogy nem épít szoftveres behatolásra lehetőséget adó "hátsó ajtókat" mobil távközlési berendezéseibe.A cég elnöke hangsúlyozta: ha a Huawei valaha is ilyen "hátsó ajtókat" épített volna be távközlési hálózati berendezéseibe, azzal a világ 170 országában kiépített üzletét és összes alkalmazottjának a munkahelyét kockáztatta volna, ami "még a halálnál is rosszabb gondolat számomra" - fogalmazott.Az Egyesült Államok biztonsági szempontokra hivatkozva a Huawei és más kínai hálózatiberendezés-gyártó cégek kizárására akarja rávenni szövetségeseit az ötödik generációs mobil hálózatfejlesztési tenderekből. Németország viszont azon az állásponton van, hogy a hálózati biztonságot leginkább a beszállítók diverzifikálásával lehet fokozni, ezért nem is igazán hajlik egyes cégeket eleve kizárni a versenyből.Az amerikai álláspontról szólva Ren Zhengfei a német lapnak megjegyezte:Mi ezt másként látjuk - mondta. Hozzátette: a mi felfogásunk szerint a Huawei hálózati berendezései leginkább nagynyomású csővezetékhez hasonlítanak, amelyen nagymennyiségű anyagot lehet gazdasági körforgásba hozni, mindenkihez eljuttatni.