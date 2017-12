Keresztülhúzhatja az olajkartell terveit az Egyesült Államok

Az IEA szerint jövőre napi 870 ezer hordóval, az EIA szerint napi 780 ezer hordóval, az OPEC szerint pedig 1,05 millió hordóval emelkedhet az Egyesült Államok olajkitermelése 2018-ban.

Az IEA mellett hasonló folyamatokat valószínűsít az USA energiainformációs hivatala (EIA) és az OPEC is, és mindhárman emelték a 2018-as tengerentúli termelésbővülésre vonatkozó várakozásaikat.

Nemzetközi Energiaügynökség

Ami a globális kilátásokat illeti, a 2017-es átlagosan napi 1,5 millió hordós globális keresletnövekedést 2018-ban további 1,3 millió hordós emelkedés követheti az IEA szerint. Az IEA azt is közölte, idén novemberben napi 200 ezer hordóval emelkedett a globális ellátás, napi 97,8 millió hordóra, ami az idei év legnagyobb növekedése, és egyértelműen az amerikai kitermelés erősödésével függ össze. Mindennek hatására az IEA arra számít, hogy 2018 első félévében napi 200 ezer hordóval felülmúlja majd a kínálat bővülése a keresletnövekedést, az év második felében viszont fordulat jöhet, és hasonló mértékű deficit alakulhat ki a globális piacon. A nem OPEC-eredetű olajtermelés 2017-ben összességében napi 600 ezer hordóval, jövőre pedig további 1,6 millió hordóval bővülhet a Nemzetközi Energiaügynökség szerint.Az OPEC és más olajországok még tavaly év végén döntöttek arról, hogy kitermelésüket összességében napi 1,2 millió + 600 ezer hordóval fogják vissza. Az eredeti döntés értelmében az intézkedés hatálya 2017 első félévére terjedt volna ki, ezt azonban előbb 2018 márciusáig, majd novemberben 2018 végéig tolták ki az abban részt vevő országok. A lépés célja a krónikus globális túlkínálat megszüntetése, ezáltal az olajárak emelése volt.Az olaj idei második félévi drágulásának okai között pedig a globális kereslet élénkülése mellett a kitermeléscsökkentési lépés hatása is feltételezhető, azonban ez paradox módon egyben az árcsökkenés veszélyét is fokozza közvetett módon. A mérsékelt drágulás következtében előállt magasabb olajárak ugyanis egyértelműen a kitermelés fokozására sarkallják a tengerentúli palaolaj-kitermelőket - ez ugyan az összes többi szereplőre hasonlóan hat, azonban a palaolaj kitermelés jóval alacsonyabb olajár mellett is gazdaságosabban végezhető, mint a hagyományos kitermelés.

Az Egyesült Államok - amely nem tagja sem az OPEC-nek, sem a társult országok körének - palaolaj és palagáz ipara az utóbbi években fokozatosan növelte kitermelését. Az Egyesült Államok energiainformációs hivatala szerint szeptemberben napi 290 ezer hordóval 9,48 millió hordóra nőtt a tengerentúli olajtermelés havi összevetésben, ami körülbelül 10 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, nem mellesleg 2015 áprilisa óta a legnagyobb adat. Az előzetes heti adat pedig arra utal, a folyamat december elején is kitartott.