Keserű kijózanodás a kannabisz piacán

Nagy sztorinak indult

A hosszútávú kilátások kedvezőek

Mégis eljött a keserű kijózanodás

Bár a kannabisz-részvények évek óta elérhetőek már a kanadai tőzsdén, a Nasdaq-on és a tőzsdén kívüli kereskedésben is, 2018 elején a befektetők valósággal ráugrottak a kannabisz-termesztéssel és értékesítéssel foglalkozó cégek papírjaira, miután az év elején Kaliforniában legálissá vált a rekreációs célú marihuána-árusítás, a kannabisz-őrületet még tovább fűthették a felfokozott várakozások, a piaci szereplők pedig arra számítottak, hogy hamarosan máshol is lazulhat a szabályozás, és később más országok is követhetik Kalifornia példáját.Kanada lazított a szabályozáson, a G7-es országok közül elsőként döntött a széleskörű legalizáció mellett, a Kanadai Liberális Párt a marihuána rekreációs célú felhasználásának engedélyezésével fontos választási ígéretét teljesítette be. Justin Trudeau miniszterelnök szerint a kábítószerhasználatot kriminalizáló kanadai törvények hatástalanok, miután az ország továbbra is kiemelt helyet foglal el a kábítószer-fogyasztók rangsorában.A marihuána pedig hatalmas üzlet, a kanadai statisztikai hivatal korábbi becslése szerint a kanadaiak nagyjából 5,6 millió dollárt költöttek kannabisz-termékekre 2015-ben, majdnem annyit, mint borra. A rekreációs célú marihuána-legalizáció újabb lökést adhat a fogyasztásnak, a Deloitte tanulmánya a fogyasztás növekedése mellett azzal számol, hogy a kanadaiak 2019-ben 7,1 milliárd dollárt költhetnek majd kannabisz-termékekre, és a fogyasztók közel kétharmada szerezheti majd be szabályozott forrásokból a kannabiszt.A nemzeti szabályozások okozta kihívások és a megnyíló új piac jelentette akadályok ellenére is úgy tűnik, hogy a kannabisz-szektor térnyerése megállíthatatlan, a piacon pedig egyre nagyobb a helyezkedés, a cégek a szabályozás lazításával párhuzamosan a kannabisz-hatóanyagot tartalmazó termékek piacra dobásával kísérleteznek.Az amerikai italgyártó és forgalmazó, a Constellation Brands idén tovább növelte részesedését a Canopy Growth-ban, a többek között orvosi marihuána előállításával foglalkozó cégben, a Coca-Cola idén ősszel jelentette be, vizsgálja a kannabiszt tartalmazó üdítőitalokban rejlő termékfejlesztési lehetőségeket, míg a brit prémium alkoholos italokat előállító Diageo nemrég szintén meglebegtette, hogy kannabisz-tartalmú üdítővel bővítheti portfólióját a későbbiek folyamán.Az italgyártó vállalatok mellett a dohányipari cégek sem szerettek volna lemaradni a marihuána őrületről, a Marlboro cigarettákról is ismert Altria dohányipari csoport decemberben jelentette be, hogy 1,8 milliárd dollárért 45 százalékos részesedést vásárolt a kanadai Cronosban, az orvosi marihuánát előállító társaságban, ami az Altria vezére szerint izgalmas új növekedési lehetőséget teremt a cég számára.Bár az idei év valóban kiemelkedő izgalmakat hozott, a kannabisz-szektor esetében a korábbi eufóriát idén kijózanodás követte, miután a befektetők és piaci szereplők nagyítóval vizsgálták a szektorból érkező híreket és beszámolókat, és azok sokszor okoztak keserű csalódást a befektetőknek.A kannabisz kanadai rekreációs célú felhasználásának engedélyezése után a cégek alig tudtak lépést tartani a megnövekvő kereslettel, míg a kínálati oldalról a szabályozás jelentette akadályok is óvatosságra inthette a befektetőket, miután a kannabisz termelése mellett annak árusítása is külön engedélyhez kötött, a hatóságok pedig jelentősen le voltak maradva az engedélyek folyamatos feldolgozásával. A sorozatos rossz hírek nyomán a világ első tőzsdén kereskedett marihuána ETF-e, a Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF árfolyama idén közel 25 százalékkal került lejjebb.

Az eufória halványulásával párhuzamosan a piaci szereplők vállalati gyorsjelentéseknek is nagyobb figyelmet szenteltek, és a befektetők figyelmét a helyenként többszámjegyű növekedés mellett a immár a veszteséges működés sem kerülte el. A Canopy Growth a legutóbbi gyorsjelentésében 23,3 millió kanadai dolláros bevétel mellett 337 millió kanadai dolláros veszteségről számolt be, a társaság papírjainak árfolyama a részvények októberi csúcsához képest több mint 50 százalékot esett.

Bár a marihuána részvények idén keserű meglepetéseket is tartogatottak a piaci szereplőknek, a jogi környezet változása jelentette új kihívások és a piaci volatilitás ellenére is érdemes figyelemmel kísérni a kannabisz-szektort, ami garantáltan tartogat még izgalmakat a befektetők számára a későbbiek folyamán.