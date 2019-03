Két európai gyárát is bezárná a Ford

A tavalyi negyedik negyedévben a Ford Észak-Amerikán kívül inden régióban veszteséges volt, ezért elkezdte átszervezni a veszteséges operációkat, ennek keretében hajt végre megszorításokat Európában, zár le gyártósorokat Dél-Amerikában és bocsájt el több ezer alkalmazottat Kínában.Oroszországban a Ford 360 ezres személyautógyártó-kapacitással rendelkezik, a Reuters úgy tudja, hogy a Leningrádi terület északi részén és Tatárföldön zárhat be üzemeket az autógyártó, előbbi üzemben a Focus és a Mondeo, utóbbiban az EcoSport és a Fiesta készül, de a Kuga és az Explorer gyártását is leállíthatja Oroszországban a Ford.A Ford szóvivője elismerte, hogy a vállalat globális stratégiájának részeként folyamatosak az egyeztetések az orosz operáció átszervezéséről is, végső döntést azonban csak az idei második negyedévben hoznak majd, addig a termelés a megszokottak szerint folyik.