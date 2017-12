Két hét sem kellett a magyar rekordhoz a Star Warsnak

A Magyarországon december 14-től látható Star Wars: Az utolsó Jedik a hazai mozikban már minden idők legnagyobb első hétvégi bevételét produkálta. A Csillagok háborúja eposz nyolcadik epizódja 2D-ben, 3D-ben, IMAX-ben és 4DX-ben, szinkronizált és feliratos változatban is megtekinthető a hazai filmszínházakban.A Star Wars: Az utolsó Jedik című sci-fi az amerikai mozikban is vezeti a bevételi listát, miután a karácsony előtti hétvégén csaknem 69 millió dollárt (mintegy 18,4 milliárd forintot) hozott a konyhára a filmgyártók becslése szerint. A film előzőleg minden idők második legnagyobb, 220 millió dolláros (58,8 milliárd forintos) bevételét érte el észak-amerikai premierhétvégéjén. A rekordot 248 millió dolláros (66 milliárd forintos) nyitó hétvégével továbbra is a 2015-ben debütált Star Wars: Az ébredő Erő tartja.