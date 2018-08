Két hónapja nem estek ekkorát az amerikai részvényindexek

Bár a befektetők fókuszában világszerte Törökország áll most, a török pénz- és tőkepiacok ma ismét jókora erősödést produkáltak, igaz volt honnan szépíteni. Az elmúlt hetek török mélyrepülése azonban nem múlik el nyom nélkül, a fertőző hatásai más feltörekvő piacokon is érződnek, ezt láttuk az elmúlt napokban Argentínában és Indiában is is, de a mi térségünk piacain is, amelyek ma is gyengélkedtek. Emellett lényeges, hogy a kínai technológiai óriásvállalat,a Tencent, ma csalódást keltő gyorsjelentést tett közzé és ez ismét ráirányította a figyelmet a kínai piacokra és a gazdaság állapotára. A vezető kínai részvényindexek az amerikai-kínai kereskedelmi háború mellett már jó ideje lefelé menő trendet mutatnak, így az MSCI EM index 20%-os esésében január óta ennek lényeges szerepe van. A kínai jüan is intenzíven gyengül a dollárral szemben, igaz ebben egyrészt a kínai tudatos leértékelési politikának, másrészt a dollár egyébként is erősödő trendjének is szerepe van.A dollár ma egyébként az euróval szemben egészen 1,13-ig erősödött, ami 14 hónapos csúcs és mivel ez a devizapár kétharmados súlyú a dollárindexben is, nem véletlen, hogy a dollárindex is ma 14 havi csúcsra 97 közelébe kapaszkodott. Ez viszont nem túl jó hír a feltörekvő piacoknak, amelyek már eddig is szenvedtek az erősödő dollárral szemben (a Fed kamatemelései miatt).