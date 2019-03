Két katasztrófa elég lesz ahhoz, hogy padlóra küldjék a Boeinget?

Ez az eset más, mint a többi

Pedig a légibaleseteknek általában, még ha súlyosak és sok halálos áldozatot is követelnek, általában nincs drámai hatásuk a részvényárfolyamokra.

Hatások rövid és hosszú távon

Nagy bemutatóra készült a Boeing március 13-án. Az amerikai repülőgépgyártó aznap leplezte volna le az új, hosszú távú utakra megalkotott 777-es legújabb, 777x modelljét a Seattle melletti gyárában. A cég arra számított, hogy a bemutató miatt a Boeing nevével lesz tele a sajtó. Ez végül meg is történt, de sajnos nem úgy, ahogy a vállalat szerette volna. Három nappal korábban ugyanis lezuhant az etióp légitársaság Boeing 737 Max8 típusú gépe az ország fővárosától nem messze, 157 ember halálát okozva.A baleset kísértetiesen hasonlított a Lion Air 5 hónappal korábbi tragédiájára, ami ugyanezzel a géptípussal történt, ez pedig világszerte a gépre terelte a légügyi hatóságok figyelmét. Gyakorlatilag március 13-ra az összes 737 Max 8 típusú repülőgépet a földre parancsolták az egyes országok szabályozó hatóságai, vagy a légitársaságok saját maguk.A tragédia a befektetőket is megijesztette, néhány nap leforgása alatt a részvények 10 százalékkal értékelődtek le és a Boeing piaci kapitalizációja 30 milliárd dollárral csökkent.Múlt hónapban is történt egy halálos áldozatot követelő baleset egy Boeinggel, Texas partjainál egy 767-es teherszállító gép zuhant le, ami három ember halálát okozta. A Boeing árfolyama mégsem mozdult a hírre.Ennek oka abban keresendő, hogyezért pedig nem okolható a repülőgépgyártó. Legfeljebb a légitársaság, amely felvette a pilótát - írja az Economist. De ezúttal más a helyzet. Két légikatasztrófa is történt egy éven belül egy új modellel, mind a két gép új Boeing 73 Max 8 típusú gép volt. És kísértetiesen hasonlított a két eset. Mind a két gép nem sokkal a felszállás után zuhant le és a vizsgálatok azt mutatták, hogy a pilóták elvesztették az irányítást a gépek felett.Egyelőre ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, mert még a közel fél éve történt indonéz balesettel kapcsolatban is folynak a vizsgálatok, de a két eset annyira gyanúsan hasonló volt, hogy a szabályozó hatóságok és a légitársaságok nem akartak kockázatot vállalni, és a biztonság kedvéért a földre parancsolták a géptípust. Elsőként Kína lépett, majd szépen sorban az európai országok, végül az amerikai hatóság is leállította a gépeket, pedig a végsőkig kitartott amellett, hogy a gép repülésre alkalmas. Március 13-án maga Donald Trump jelentette be, hogy nem csak a 737 Max 8, de a 737 Max 9 típusú gépeket is kitiltják az amerikai légtérből. Ezzel pedig gyakorlatilag az egész világon leállították a típus repülését.Ez pedig nagy csapás a Boeingnek. A 737 Max repülőgépre több mint 5000 megrendelést kapott már a Boeing, aminek eddig csak a töredékét teljesítette. Ha pedig a tilalom sokáig fennáll, abban az esetben könnyen lehet, hogy a légitársaságok visszautasítják a már korábban megrendelt gépek átvételét. És mivel a légitársaságok az átvételnél fizetnek, így ez azonnal meglátszik a Boeing profitján. A 737-es gépcsalád a Boeing legnépszerűbb modellje, a gyártó bevételeinek 30 százaléka, profitja 35 százaléka származik a típusból. 1967 óta repülnek a 737-esek és egy évvel ezelőtt szállította le a Boeing belőle a 10 ezredik darabot. A MAX 8-as a gép legújabb változata, amely 2017 májusán állt szolgálatba és a jelenleg élő utasszállító-megrendeléseinek 80 százalékát adja.

Az, hogy hosszú távon milyen hatása lesz az esetnek a Boeingre, egyelőre kérdéses, amíg tartanak a vizsgálatok. A Melius Research számításai szerint a közvetlen költségek, mint a kártérítések és a hibás gépek megjavítása, mintegy 1 milliárd dolláros költséget okozhatnak a repülőgépgyártónak. Ez az idei évre várt nettó profit közel 9 százalékának felel meg. Ha szoftverprobléma okozta a baleseteket, az könnyen és gyorsan megoldható. Az más kérdés, hogy ez megnyugtatja-e a légitársaságokat és az utasokat.Ha hardverprobléma van, azt nehezebb megoldani és ez akár hosszú távon is károkat okozhat. De erre is van ellenkező példa, a Boeing 787-es Dreamlinere például 2013-ban három hónapig nem repülhetett, miután kiderült, hogy a lítium-ion akkumulátorok kigyulladásra hajlamosak. Végül mégsem volt hatása a gépek keresletére, bár igaz, hogy nem is történtek miatta halálos áldozatot követelő balesetek.Úgy tűnik, hogy a befektetők is bíznak benne, hogy a Boeing végül talpra áll, amit jól jelez az Airbus árfolyamának alakulása. A Boeing és az Airbus ősi riválisok, a két cég kapja az utasszállító-megrendelések nagy részét, így ha a Boeingtől elpártolnak a légitársaságok, akkor az Airbus nagy nyertes lehet. Ennek ellenére az etióp katasztrófa óta az Airbus árfolyama mindössze feleannyit emelkedett, mint amekkorát a Boeing veszített.

Nem csak a baleset a gond

A Lufthansa egyik korábbi vezetője szerint rövid távon nem nyer nagyot az Airbus azon, hogy a 737 MAX megrendeléseiket esetleg Airbus A320neo gépekre cserélik az ügyfelek, mert már most annyira tele van a rendelési könyv, hogy a teljes termelési kapacitás le van kötve 2025-ig. Viszont fájhat a Boeingnek, ha a légitársaságok elkezdik lenyomni a Max 8 árát, a biztonsági problémákra hivatkozva.Bekövetkezhet még a fogyasztói attitűdök változása. Manapság már a "mezei" utasok is, nem csak a repülésrajongók megnézik, hogy milyen gépre készülnek felszállni. Ezen félelmeket tükrözi, hogy azon légitársaságok árfolyama nagyobb mértékben esett, amelyek jelentősebb megrendeléseket adtak le 737 Max típusú gépekre. Például a repülőgép-lízinggel foglalkozó BOC Aviation árfolyama közel 5 százalékot esett. Néhány légitársaság, például a Lion Air már el is kezdett átváltani a MAX 8-ról már modellekre, attól tartva, hogy ügyfeleket veszít.Elemezők szerint lehet, hogy a Max problémái csak a rossz hírek kezdetét jelenti a Boeingnél. A balesetet megelőzően a Boeing árfolyama csaknem megtriplázódott három év leforgása alatt. 2017-ben a legjobban teljesítő ipari részvény volt az amerikai tőzsdén, tavaly pedig a nyolcadik. A vállalat jelentős osztalékot fizet és saját részvény vásárlási programja is van, amivel a megtermelt készpénz mintegy 95 százalékát juttatja vissza a részvényeseknek. Ha a Max, vagy bármi más miatt elapad a készpénztermelés, az durva sokk lehet a befektetőknek.

A Boeing jelenlegi stratégiája egyébként is a kockázatos. A cég szeretné az alkatrészgyártást "házon belül" tudni, hogy a beszállítói vastag profit marzsából részesedjen. De ez jelentős veszteségeket is okozhat a cégnek, ha jön egy lejtmenet. A Boeing nagyban ki van téve a kereskedelmi háború fejleményeinek és a protekcionizmusnak, mivel az utasszállítói eladásainak mintegy 85 százaléka jön az Egyesült Államokon kívülről. Ráadásul a Boeing már nem is igazán tudja növelni a részvényei készpénz-visszajuttatást, a cég nettó hitelállománya növekszik (bár igaz, hogy alacsony szintekről).

Elképzelhető, hogy a Boeing felépül a legutóbbi baleset után és lehet, hogy végül a fentebb felsorolt kockázatok nem valósulnak meg. Hiszen az előző modellekkel már nagyon régóta nem volt semmi gond. A Boeing kilátásai nem törtek derékba helyrehozhatatlanul, de nem kétséges, hogy valamelyest romlottak. Mindenesetre ez az elemzői várakozásokon egyelőre nem látszik, a Thomson Reuters konszenzusa szerint a baleset óta nem csökkentek a következő évekre vonatkozó profitvárakozások.