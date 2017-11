Két tőzsde is összeomlott a hatalmas forgalom miatt

A két legnagyobb kriptoptőzsde, a Coinbase és a Gemini is összeomlott szerda reggel

Az összeomlást a bitcoin szárnyalása miatti hatalmas forgalom okozta

A bitcoin ára tegnap 9 200 dollárig esett, miután néhány órával korábban új csúcsra, egészen 11 400 dollárig szárnyalt a szuperpénz.A hatalmas volatilitás rekordforgalomhoz vezetett a tőzsdéken, aminek következtében több kripto börze is felmondta a szolgálat, sokakat kizárva számlájukról, ami meglehetősen frusztráló, ha valaki eladni, vagy épp venni akart.A legnagyobb tőzsde, a Coinbase közleményében számolt be róla, hogy a kiemelkedő forgalom miatt összeomlott a rendszer, amit ugyan sikerült néhány óra alatt megoldani, azonban a felhasználók arról számoltak be, hogy továbbra sem lehet kereskedni a tőzsdén.

A Facebookról elhíresült Winklewoss fivérek által alapított Gemini felhasználói is hasonló hibákat tapasztaltak, ők hibaüzenetet kaptak, mikor megpróbáltak belépnia tőzsdére.