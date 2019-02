Két új híd épül Magyarországon, az egyik már a helyén is van

Az év végére elkészülhet az M44-es Tiszakürt és Kondoros közötti szakasza, már 70 százalékos a készültségi szint. A leendő Körös-híd már a helyén van, át is lehet rajta menni - írja az Infostart a beol.hu információira hivatkozva. Pozsvai Pál, a beruházó NIF Zrt. szakembere szerint most nem látszik olyan akadály, ami miatt csúszna a beruházás, a teljes szakaszt 2020 végén adnák át a forgalomnak. Több helyen van már aszfaltréteg és a fürjesi csomópont engedélye hamarosan megérkezhet, de még lesznek régészeti munkák.Közben a Lakitelek és Tiszakürt közötti szakasz esetében a kiviteli tervek pontosítása zajlik, itt látványos munka várható, Tisza-hidat is építenek. Hamarosan elindulhat egyes részei esetén a közbeszerzési eljárás.