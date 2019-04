Két új Media Markt-üzlet nyitott meg Tesco áruházakban

A Tesco és a Media Markt összefonódásának lényege, hogy hosszú távú, tartós bérleti szerződések alapján a Tesco (elsősorban vidéki hipermarketeiben) összesen 9 Media Markt-üzlet nyílik "shop in shop" - konstrukcióban. Február végén nyitott meg a fővárosi, pesti úti üzletben egy Media Markt, de ezt megelőzően is volt már két Tescóban, a veszprémiben és a győriben üzlete az elektronikai kiskereskedelmi cégnek. Ma pedig a kaposvári és a szekszárdi Tescóban nyílnak meg a Media Markt-üzletek.Az összefonódást a gazdasági versenyhivatal január végén jóváhagyta, és más hatóságnál nem is tett bejelentést a Tesco, a 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi egységek átalakításáról rendelkező plázatörvény illetékes bizottságához sem. Pedig a Magyar Nemzet szerint a jogszabály úgy módosult tavaly, hogy a meglévő nagy áruházak belső átalakításához is szükséges is szükséges a bizottság felmentése.A Tesco jelezte, hogy a szakosított üzletek a már meglévő értékesítési helyszíneken belül nyitnak ki és mivel az átalakítások során nem végeztek építési tevékenységet, így véleményük szerint nem szükséges a plázabizottság engedélye, rendelkeznek minden engedéllyel a bolton belüli boltok nyitásához.A lap úgy tudja, hogy a Pesti úti bolt nyitása kapcsán egyedi hatósági eljárás van folyamatban és kormányhivatali vizsgálat is történt.