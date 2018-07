Két válságot már sikeresen megjósolt, most is nagy zuhanást vár a sztárbefektető

John Hussman, a Hussman Investment Trust elnöke azzal szerzett magának hírnevet, hogy sikeresen előre jelezte a 2000-es és a 2007-2008-as válságot, és a masszív tőkepiaci lejtmenetet, azóta azonban inkább permabearnek tartják, mert bár Hussman magát realista optimistának tartja, a nyilatkozataiban inkább pesszimista, általában ugyanis nagyobb részvénypiaci esést jelez előre. Hussmanra ettől függetlenül érdemes figyelni, 2000 márciusában azt mondta, hogy 83 százalékot fog esni a Nasdaq, ami utólag majdnem telitalálatnak bizonyult, hiszen 2000 márciusa és 2002 szeptembere között 77 százalékot esett az index.Most is egy pesszimista előrejelzéssel jött elő, Hussman szerint a részvénypiaci felívelő ciklus utolsó fázisában vagyunk, ahonnan a vezető amerikai részvényindexek az értékük felét-kétharmadát el fogják veszíteni. Hussman csapata egészen pontos előrejelzést adott, az idén januári csúcshoz képest az S&P 500 64 százalékot, a Nasdaq 100 index 57 százalékot, a Dow Jones 69 százalékot, a Russell 2000 pedig 68 százalékot zuhanhat.A guru is elismeri, hogy elég meredek az előrejelzésük, de szerinte túlságosan magasak a részvénypiaci árazások, erre példaként az S&P 500 P/S (árfolyam/árbevétel) hányadosát hozza fel, ami a 2009-es mélyponton mért 0,7-ről mostanra 2,4-re emelkedett, ilyen magas pedig Hussman szerint még sosem volt. Ami miatt óvatossá vált az ismert befektető, az az, hogy az egyes szektorokon belül kevés olyan részvény van, ami részt vesz a raliban, ráadásul rendkívül magas azoknak a részvényeknek a száma, amelyek 52 heti csúcson vannak, ezzel párhuzamosan pedig azoké is, amelyek 52 heti mélypontra estek, és az egyes szektorokon belül is nagy a divergencia. A befektetők egyre kevésbé kockázatvállalók, ez pedig összességében nem jó hír a részvénypiaci kilátásokkal kapcsolatban.Hussman a nagy tech részvényekkel kapcsolatban is pesszimista, ha pedig azok nagyot esnek, akkor magukkal ránthatják a teljes részvénypiacot, idén ezek a papírok (pl. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google(Alphabet, vagyis a FAANG-részvények) adják a nagy amerikai részvényindexek emelkedésének nagy részét.Az S&P 500 idén 4,8 százalékot,

a Dow Jones 2,4 százalékot,

a Nasdaq 100 12,4 százalékot emelkedett idén.