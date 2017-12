Ketten vennék meg a csődbe ment légitársaság eszközeit

A Reuters értesülései szerint az IAG egy az egyben vinné a Flynikit, ezzel a legesélyesebb az üzletre. Ha nem jön össze a megállapodás, akkor elképzelhető, hogy az osztrák légitársaság eszközeit szétdarabolják. A korábbi hírek szerint a brit utazási cég, a Thomas Cook és a légitársaság alapítója, Niki Lauda is az érdeklődők között van, ha a mostani két jelölttel nem tudnak megegyezni.A hírügynökségnek a felszámoló úgy fogalmazott, hogy a jövő hét végéig szeretné tető alá hozni az eladást, de nem erősítette meg a pályázók kilétét.A Flyniki a csődbe ment Air Berlin leányvállalata volt, a sorsa a múlt héten pecsételődött meg, amikor versenyjogi aggályok miatt a Lufthansa visszalépett a megvételétől. Most még azelőtt szeretnének új vevőjelöltet találni, mielőtt a legértékesebb eszköznek számító leszállási jogok elvesznek.Más sajtóhírek szerint a Tuifly és a svájci PrivatAir is érdeklődik, hivatalosan csak annyit tudni, hogy a csütörtöki határidőig hatan nyújtottak be ajánlatot.