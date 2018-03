Kevesebb iPhone-t adhat el az Apple, mint amire az elemzők számítottak

Most az első negyedévre 53 millió darabos eladást jósolnak, a második negyedévre pedig 40,3 millió darabos értékesítést várnak. A teljes 2018-as pénzügyi évben (ami szeptember 30-án zárul) 217,3 millió darab iPhone-t adhatnak el, ami 2,5 százalékkal kevesebb a korábbi várakozásnál, 2019-re 4, 2020-ra pedig 1,8 százalékkal várnak kisebb értékesítést.A Goldman Sachs elemzője szerint az átlagos értékesítési ár 2 százalékkal lehet alacsonyabb a június végén zárult negyedévben, mint az elemzői konszenzus, így ezzel és az alacsonyabb várható volumennel együtt a bevételi prognózisait is visszavágta az elemző. A folyó pénzügyi évre 2,4, 2019-re pedig 2,7 százalékkal vár alacsonyabb bevételt most a Goldman Sachs.Az elemző szerint csökkenő ütemben cserélik majd le az iPhone-jukat a vásárlók, főleg Kínában jellemző ez a tendencia, ennek ellenére a kínai értékesítések növekedhetnek. Az Apple tavaly ősszel dobta piacra minden idők legdrágább telefonját, az iPhone X-et, aminek kezdőára 999 dollár. Állítólag erős a kereslet a telefon iránt, ennek ellenére a hírek szerint januárban jelentősen visszavágta az iPhone gyártását az Apple.