Kezd darabokra hullani a Tesla riválisa!

Nagy reményekkel indult 2014 áprilisban a Faraday Future, a cég, amelyről sokan azt gondolták, hogy elektromos autóival lenyomja majd a Teslát. A kínai elektronikai cég, a LeEco pénzügyi támogatását is élvező vállalat az első években igencsak ambiciózus volt, közel 1500 alkalmazottat vettek fel, megnyertek több autóipari nagyágyút, a cég első koncepcióautója, az FF ZERO1 és első (állítólag) sorozatgyártásra is kész autója, az FF 91 is ígéretesnek tűnt, az elmúlt években azonban egymást érték a botrányok a cégnél, az 1 milliárd dollárból felépíteni tervezett új üzem helyett a Pirelli korábbi gyáregységét bérlik, mivel időközben elfogyott a pénz, és egymás után hagyják el a céget a felsővezetők is.

FF 91 Forrás: Faraday Future

Most is ez a hír, távozik ugyanis a cégtől az egyik alapító, és az i3-as és i8-as BMW korábbi vezető tervezője, aki szinte a kezdetektől a cégnél volt, és levezényelte az FF91 tervezését is. Az elmúlt négy hónapban 5 alapítóból 3 elhagyta a céget.

FF 91 Forrás: Faraday Future

FF 91 Forrás: Faraday Future

FF 91 Forrás: Faraday Future