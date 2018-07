Ki lesz az idei év pénzügyi vezetője Magyarországon?

: A magyar vállalatok pénzügyi és operatív vezetőinek egyik legnagyobb éves konferenciájára kerül sor Budapesten. Idén második alkalommal rendezi meg ugyanis Business and Finance Summit konferenciáját a Portfolio és a Credit Management Group, amelyen a nemzetközi szinten is elismert CFO of the year díj is átadásra kerül. A kapcsolatépítési lehetőségek mellett magas színvonalú előadásokkal, esettanulmányokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel járjuk körbe a hazai vállalatok legfontosabb működési és pénzügyi kérdéseit. Olyan egyedi rendezvényről van szó, amely kifejezetten vállalatoknak szól, a hasonló helyzetben lévő cégek vezetői tudják megvitatni egymással tapasztalataikat. Azt mondhatjuk, hogy aki igazán számít a hazai vállalati pénzügyi szakmában, az ott lesz a rendezvényen. Mi pedig a Portfolio társszervezőjeként mindent megteszünk, hogy aki eljön, utólag valóban azt érezze, kár lett volna kihagyni ezt az eseményt.Egy Európában elterjedt, prémium kategóriás pénzügyszakmai díjról van szó, amelyet a vállalati szféra legkiemelkedőbb pénzügyi-gazdasági vezetői kaphatnak meg, és amely díj Magyarországon egészen 2017-ig nem került kiadásra. Sok országban ez a díj jelenti a legjelentősebb elismerést, amit a vállalatok gazdasági vezetői megkaphatnak. Több országban pedig a Credit Management Group külföldi partnerei szervezik a díjátadót és a rendezvénysorozatot is. Ez alapján született meg az ötlet, hogy Magyarországon is bevezessük ezt a díjat, amivel a legsikeresebb magyarországi vállalatoknak a legkiemelkedőbb pénzügyi vezetőit tüntetjük ki, az általuk felmutatott vállalati és személyes teljesítmény alapján. A díjat egyébként egy szakmai zsűri ítéli oda, amely terveink szerint idén is vállalati pénzügyi szakemberekből, bankárokból, kutatókból, gazdasági újságírókból, hitelbiztosítási szakemberekből és a Magyar Creditmanagement Szövetség képviselőjéből fog állni.A "CFO of the Year" díjat nem vállalatok, hanem olyan kiemelkedő szakmai teljesítményt felmutató személyek kaphatják, amelyek a megelőző évben szakmai kihívást jelentő helyzetben is eredményesen helyt álltak. Ilyen kihívást jelenthetnek többek között a cégfelvásárlás, beruházás, tőzsdei kibocsátás, komplex finanszírozási és fedezeti struktúrák kidolgozása, innovatív pénzügyi módszerek bevezetése, tulajdonosváltás vagy akár hektikusan változó gazdasági környezetre vonatkozó gyors reagálás. A jelöltek teljesítményének meg kell ugyan jelennie a sikeresen és jövedelmezően gazdálkodó vállalat eredményeiben is, de a díj a személyes szakmai felkészültségük elismerésére szolgál.A szakmai szervezetek és a szervezők a Portfolio-val közösen, nagy számban jelöltek olyan közép- és nagyvállalatokat, amelyek üzleti teljesítménye egyértelműen kiemelkedik a magyar átlagból, és ahol az előbb említett kihívások történtek az elmúlt időszakban. A szakmai zsűri pedig ezek közül, a nagy számban jelölt közép-és nagyvállalati szakemberek közül, a jelöltek pályázatai alapján választotta ki a szakmailag kimagasló jelölteket. A pályázatok alapján nemcsak egy, hanem 8 kiemelkedő teljesítményt nyújtó díjazott kapott elismerést, idén is ezt tervezzük. A "CFO of the year" 2017-ben Szász Károly, a Bonafarm Csoport gazdasági igazgatója lett.

A CFO of the year díj 2017-es jelöltjei és a díj átadói. A díjjal a kezében Szász Károly, a Bonafarm gazdasági igazgatója. Fotó: Stiller Ákos.

A pénzintézeti, tanácsadói, beszállítói stb. partnerek munkájában óriási jelentősége van egy-egy cég gazdasági, pénzügyi igazgatójával való kapcsolattartásnak. A visszajelzések is megerősítették, hogy éppen olyan vállalatok pályáztak tavaly erre a díjra, amelyek üzletileg is érdekesek partnereink számára, elsősorban olyan közép- és nagyvállalatok, amelyek maradandó pénzügyi sikereket értek el, akár beruházások, finanszírozási döntések vagy akvizíciók, összeolvadások révén. Ahogy a tavalyi és az idei díjátadó szponzora, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese a Portfolio-nak adott interjújában fogalmazott , erős szakmai kompetenciákat testesítenek meg a tevékenységi területükön, és nem rettennek meg valamilyen összetettebb kockázatkezelési illetve működési struktúra felállításától sem.A rendezvény első szekciójába olyan előadók meghívását is tervezzük, akik egy-egy nemzetközi pénzintézet vezető közgazdászaként vagy elemzőjeként a világ legbefolyásosabb pénzügyi szakértői közé, az úgynevezett "top influencerek" közé tartoznak. Ezt követően vezérigazgatók, felsőszintű döntéshozók beszélnek majd arról, milyen pénzügyi kérdések foglalkoztatják őket leginkább 2018-ban, és mit várnak el saját cégük pénzügyi, gazdasági igazgatójától. Kiemelt témát képeznek a felvásárlások, összeolvadások pénzügyi nézőpontból, a hazai credit managament gyakorlat aktualitásai, az informatikai, hr- és adózási kihívások. Idén is kiemelt szerepet kap természetesen a finanszírozási terület, többek között a magasabb kamatkörnyezetre történő felkészülés.