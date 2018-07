Kiadta a sokat vitatott engedélyt London - Gázhatalommá válik Anglia?

A British Geological Survey földtudományi szervezet tanulmánya több mint 37 ezer milliárd köbméterre becsülte csak az észak-angliai földgáz-készletet, amelynek mindössze a 10 százaléka 40 évre fedezhetné az ország fogyasztását

A Cuadrilla Resources egyelőre egy helyszínen kezdheti meg a technológia alkalmazását, amelyet 2011-ben próbafúrásokat követően felfüggesztettek, miután az energetikai vállalat két kisebb földrengést okozott egy másik, közeli gázmezőn. A vállalat közölte: a tervek szerint augusztus végén, szeptember elején kezdik meg a munkát, és három-négy hónapon át heti hat napon dolgoznak majd.Calire Perry energetikai államtitkárt idézve a The Times című lap szerdán arról írt, hogy a Cuadrilla Resources megfelelt a hidraulikus repesztés megkezdéséhez szükséges összes környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírásnak, így elkezdheti a munkát a Blackpool közelében, Anglia észak-keleti részén. A brit kormány már régóta jelentős méretűnek vélt palagáz-mezők kiaknázásának engedélyezésére készül. Skóciában, Walesben és Észak-Írországban azonban tilos a technológia alkalmazása vagy felfüggesztették, az Egyesült Királyságból egyedül Angliában engedélyezett.- számolt be a Reuters . A gazdaságosan kinyerhető készlet nagyságát azonban csak a repesztéses eljárás megkezdését követően lehetne pontosabban meghatározni.A korábbi tervek között több tucatnyi gázmező megnyitása szerepelt, a sűrűn lakott észak-keleti részeken kívül többek között Devonban is. A palagáz biztonságos és fenntartható kiaknázása a kormány szerint nemzeti érdek az energiaellátás, a gazdasági növekedés és az alacsonyabb karbonkibocsátás biztosításához. Álláspontja szerint - a környezetvédők által vitatott - technológia alkalmazása révén akár több ezer munkahely és több milliárd font értékű beruházás keletkezhetne.A fracking támogatói hangsúlyozták, hogy Nagy-Britannia előrejelzések szerint 2030-ra gáz- és olajszükségleteinek túlnyomó részét importból fogja fedezni, és ezért óriási szüksége van a helyi energiaforrásokra.Környezetvédők viszont amerikai tapasztalatokra hivatkozva azt hangoztatják, hogy a hidraulikus törés vízszennyezést és földrengéseket idézhet elő, és a brit kormánynak inkább az ország tisztaenergia-lehetőségeinek kiaknázására kellene összpontosítania. A Lancashire-re vonatkozó végső engedély megadása bírálatokat váltott ki szerdán amiatt is, hogy az országot sújtó és évtizedek óta nem tapasztalt száraz nyár miatt augusztus elején locsolási tilalom lép életbe a grófság egyes részein. A hidraulikus repesztéshez azonban hatalmas mennyiségű, többmillió liter vízre van szükség. Tanulmányok is kétségbe vonták a brit kormány álláspontját. Rámutattak: Angliában 6100 kutat kellene fúrni ahhoz, hogy a gázimportnak csak a felét pótolni tudják 2021 és 2035 között.