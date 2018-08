Kibukott, darabonként mennyit veszíthet a Tesla a legolcsóbb modelljén

Megszólalt a UBS

A Model 3 drágább, 49 ezer dolláros változatán, a Tesla durván 3430 dollárt keres minden egyes értékesítést követően.

A Model 3 legolcsóbb, 35 ezer dolláros változatán viszont a Tesla durván 6000 dollárt veszítene minden eladott darabon.

Ez döntően azzal magyarázható, hogy a Teslának nem sikerült olyan gyors ütemben lefaragnia az akkumulátorcelláinak gyártási költségét, mint ahogy tervezte. A vállalat menedzsmentje ugyanis úgy számolt korábban, hogy 1 kWh akkumulátorkapacitás előállítási költsége 100 dollár lesz 2018 végére.

Ehhez képest az elemzőház számításai szerint jelenleg 178 dollárba kerül 1 kWh akkumulátorkapacitás előállítása. Igaz ez az érték még mindig sokkal jobb a versenytársak által használt akkumulátorok gyártási költségeihez képest. A Chevy Bolt esetében 1 kWh akkumulátorkapacitás költsége 205 dollár, míg a BMW i3 legújabb változatánál 300-320 dollár.

Nincsenek véletlenek: a legolcsóbb változat még nem rendelhető

Az elemzőházak képzeletben gyakran darabokra szedik a Tesla egyes modelljeit és véleményt mondanak azzal kapcsolatban, hogy mennyibe kerülhet a főbb komponensek előállítási költsége, illetve végső soron egy-egy legyártott autó. Ezt azért teszik, mert az értékesítési árak ismeretében becsülhető, hogy mennyi pénzt nyer, vagy éppen veszít a vállalat az eladások után. Pontosan így tett most a UBS elemzője is, aki kiadott anyagában több fontos dologra is felhívta a befektetők figyelmét:Nyilván a Tesla menedzsmentje is tisztában van azzal, hogy a Model 3 legolcsóbb változatával veszteséget realizálnának, vélhetően ezért sem rendelhető egyelőre. A tervek szerint ez a változat 5-8 hónapon belül lesz elérhető, konfigurálható a Teslánál. Jelenleg a nagyobb hatótávolsággal és prémium belső térrel rendelkező Model 3 érhető el, amelynek hátsókerék-meghajtású változata 49 ezer dollárba, összkerék-meghajtású változata 54 ezer dollárba, míg a szintén összkerék-meghajtású Performance változat 64 ezer dollárba kerül.

A UBS szerint adni kell a Tesla-papírokat

Nagyon gyengén teljesít a Tesla az elmúlt napokban

Musk és a cég más vezetői a jövő héten találkoznak az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC) illetékeseivel. Akkor vélhetően megpróbálják majd kimagyarázni, miért nem minősül tiltott piacbefolyásolásnak az, hogy a cégvezető a múlt héten a Twitteren számolt be arról, hogy 420 dolláros árfolyamnál kivezethetik a Teslát a tőzsdéről.

A lap információi szerint a Tesla igazgatóságát aggasztja, hogy Musk különböző gyógyszereket használ, hogy formában tartsa magát. Korábban olyan hírek is megjelentek, hogy a múlt heti tweet kiposztolásakor is valamilyen szerek befolyása alatt állt Musk, ezt azonban tagadták.

A fentiek miatt a New York Times úgy értesült, hogy a Tesla kinevezhet egy "második embert" Musk mellé, aki átvenné tőle néhány napi feladatát.

A cikkben Musk maga is bevallja, hogy az elmúlt egy év a legnehezebb és a legfájdalmasabb volt karrierje során.

A fentiek fényében nem csoda, hogy az elemzőház eladásra ajánlja a Tesla papíjait, amelyekkel kapcsolatban 195 dolláros célárfolyamot határoztak meg. Ez az érték a pénteki záróárfolyamnál 36 százalékkal alacsonyabb még úgy is, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó árfolyama közel 9 százalékot veszített értékéből a legutóbbi kereskedési napon. A UBS elemzője anyagában kitért arra is, hogy nem osztja a Tesla menedzsmentjének azon véleményét, hogy a vállalat fenntarthatóan nyereségessé válik. Azt viszont elismerte, hogy a Model 3 drágább változatának modell-mixben betöltött nagyobb szerepe hozzájárulhat ahhoz, hogy a Tesla nyereséges harmadik negyedévet zárjon, feltéve, hogy nem csökken az átlagos heti gyártás 3000 darab alá.A UBS elemzője nincs egyedül, a Tesla-papírokat összesen nyolcan ajánlják eladásra a Thomson Reuters gyűjtése szerint, kilenc elemzőház tartásra, további tíz elemzőház pedig vételre ajánlja azokat. A medián célár viszont 336 dollár, amely jóval magasabb annál, mint amit a UBS most meghatározott.Az elmúlt napok eseményei azoknak a várakozásait igazolták, akik a Tesla árfolyamának esését várták. A befektetők ugyanis több hullámban adták a vállalat részvényeit, a zuhanás különösen azt követően gyorsult be, hogy Elon Musk, a Tesla vezére interjút adott a New York Timesnak . Ebből az anyagból ugyanis több olyan dolog is kiderült, amely megrémiszthette a piaci szereplőket:A Tesla végül közel 9 százalékos zuhanással zárta a pénteki kereskedést, amely március 27-e óta a legrosszabb napja volt a cégnek, akkor 8,22 százalékot esett egy nap alatt az árfolyama.