Kicsúszott a Tesla vezérének privát mobilszáma - A Twitteren 16,7 millió ember láthatta

Twitteren megosztotta privát mobilszámát 16,7 millió követőjével véletlenül.

Durva éve volt a Teslának, a nevadai Gigafactoryben beindult az új akkumulátorcellák termelése és Fremontban megkezdődött a Model 3 gyártásának felfuttatása, amit aztán takarékra is kellett kapcsolni, mert kiderült, komoly gondok vannak az akkumulátorok összeszerelési folyamatának automatizálásával. Ráadásul Elon Musk, a cég vezére beismerte, egyelőre nehéz meghatározni, mikorra sikerülhet minden problémát elhárítani, illetve mikor kerülhet elő egy újabb, amely hátráltathatja a termelést.Közben javában zakatolt a SolarCity integrációja és átalakítása, a Tesla Energy üzletág felfuttatása. Pörögtek az új fejlesztések és a nemzetközi terjeszkedés sem állt meg, sorra nyíltak az új töltőpontok, szalonok és szervizek. A közönség megismerhette a cég teljesen elektromos kamionját és felvillantották a második generációs Roadstert is, amely az ígéretek szerint már 1000 kilométer megtételére lesz képes egyetlen töltéssel.És az iménti, nyilván elnagyolt, felsorolás csak egyetlen cégénél történt Elon Musknak, akinek több nagyon komoly futó projektje is van jelenleg. Így nincs azon mit csodálkozni, hogy a jelek szerint elvesztette a fonalat az év végére, de ha ez túlzás is, az biztos, hogy olyan hibát követett el, amit korábban soha:Az üzentben, amelyet eredetileg John Carmacknek, a Facebook által 2014-ben felvásárolt Oculus műszaki igazgatójának küldött volna csak, arról érdeklődött, hogy Carmacknek lenne-e egy másodperce arra, hogy beszéljenek. Majd ezt követően megadta a mobilszámát, amit aztán mindenki láthatott egészen addig, amíg gyorsan le nem törölték azt.Természetesen az üzenet után beindultak a találgatások, hogy vajon miért akart Musk beszélni Carmackkel. Volt, aki szerint munkát ajánlott volna a Tesla vezére, míg mások azt sejtik a dolog mögött, hogy Musk valamelyik futó projektjénél szeretett volna együttműködni a virtuális valóság területén otthonosan mozgó Oculusszal.