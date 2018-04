Kiderült, ki lövöldözött a YouTube központjában

Az NBC News az első lövések eldördülése után másfél órával megtudta: a női elkövető a helyszínen életét vesztette.

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 2018. április 3.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) 2018. április 3.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 2018. április 3.

Breaking: Police are responding to reports of an active shooter at YouTube headquarters in California. pic.twitter.com/3eOc6SjihA — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 2018. április 3.

Magánéleti vita

Magyar idő szerint 22 óra környékén érkezett a hír, hogy a Google-höz tartozó YouTube San Brunó-i központjában egy fegyveres lövöldözni kezdett. A helyszínen dolgozó munkatársak Twitter-posztjaiból lehet sejteni az események súlyosságát, egyesek sérültekről is írnak. Néhány perccel ezelőtt pedig már azt közölte az egyik munkatárs, hogy kimenekítették őket a helyszínről.A BBC arról számolt be , hogy a helyi beszámolók meg nem erősített információi szerint az elkövető nő volt. A kórház pedig közölte, hogy több sérültet is ellátnak az incidenst követően. A YouTube központjában egyébként 1700-an dolgoznak.A Google szóvivője egyelőre nem reagált a megkeresésekre, viszont egy Twitter-posztban megerősítették, hogy együttműködnek a hatóságokkal:A rendőrség pedig az intézkedés tényét jelentette be:Hajnlara a hírügynökségi beszámolók szerint kiderült, hogy feltehetőleg magánéleti vita miatt lövöldözött egy nő kedden a YouTube kaliforniai székházában. Megsebesített három embert, köztük a barátját, aki ott dolgozott, majd öngyilkosságot követett el - jelentették hírügynökségek.Az Alphabet anyavállalathoz tartozó Google tulajdonában lévő YouTube székháza a San Franciscótól délre lévő San Brunóban van. A rendőrség szerint a nő ebédidőben az utcáról bement a székház udvari étkezdéjének területére, és ott egy pisztolyból adott le hét vagy nyolc célzott lövést emberekre, majd bement az épületbe. Egy meg nem nevezett rendőrségi forrás szerint a nő 35 és 40 év közötti lehetett, és nem a Youtube alkalmazottja. Harminchat éves barátját akarta ott lelőni, de eltalált egy 32 éves és egy 27 éves nőt is. A támadó az épületben fordította maga ellen a fegyvert. A YouTube dolgozói pánikhangulatban elhagyták az épületet. A bejáratnál kilépéskor fel kellett tartaniuk a kezüket, mert a kiérkező rendőrök átvizsgálták őket.A 36 éves férfi válságos állapotban van a San Franciscó-i központi kórházban. A 32 éves nő állapota súlyos, a 27 évesé kielégítő - közölte a kórház egyik traumatológusa sajtóértekezletén.Korábbi jelentések szerint hét ember sebesült meg az incidensben, de mint kiderült, az említetteken kívül csak egy ember sérült meg, ő menekülés közben beütötte a könyökét.Donald Trump amerikai elnök az esetről értesülve azt írta a Twitteren: imádkozik minden áldozatért. Valamint dicsérte a rendőrséget a gyors és határozott intézkedéséért.Jack Dorsey, a Twitter elnöke erre reagálva azt írta a közösségi médiában: "Már képtelenek vagyunk folyton azért imádkozni, hogy ne történjen több ilyen az iskolákban és a munkahelyeken. A politikának már régen cselekednie kellett volna."