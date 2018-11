Kiderült, melyik magyar részvény most a profik kedvence

Mozgalmasan alakult az október a nemzetközi részvénypiacokon, az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa mellett a piaci szereplők érdeklődésének középpontjában az amerikai részvénypiacok esése állt, miután a befektetők világképe a folytatódó tengerentúli kamatemelések és a borúsabbá váló növekedési kilátások nyomán érezhetően borúsabbá vált, ami a részvénypiacok hangulatára is rányomta bélyegét. A volatilis október a BUX esetében is heves kilengéseket okozott, azonban a hónap végére a hazai részvényindex az októberi esését szinten teljesen le is dolgozta.

A rendszeres havi felmérésünkben résztvevő alapkezelők 67 százaléka számít arra, hogy a BUX értéke mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat a következő 3 hónapban, míg a válaszadók 22 százaléka arra számít, hogy a hazai részvényindex értéke 5-15 százalékot fog erősödni a következő 3 hónap folyamán. Mindemellett az alapkezelők 11 százaléka szerint a magyar részvényindex 5-15 százalékot gyengül majd a következő 3 hónap folyamán. A 12 hónapos időtávon az alapkezelők 67 százaléka várja azt, hogy a BUX értéke mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd, míg az alapkezelők 33 százaléka vár 5 és 15 százalék közötti erősödést a magyar tőzsdén a következő 12 hónapban.

Az alapkezelői válaszokból képzett mutató 3 hónapos időtávon a pesszimizmus enyhe csökkenésére utal, miután ebben a hónapban nőtt azoknak az alapkezelőknek a száma, akik jelentős emelkedést várnak a magyar piactól. A 12 hónapos időtávon képzett mutató esetében szintén a pesszimizmus kismértékű csökkenése volt megfigyelhető, miután ebben a hónapban az alapkezelők közül senki sem várt nagyobb esést a magyar részvénypiacon a következő 12 hónap során.

Míg októberben az OTP és a Richter részvényeit kedvelték leginkább az alapkezelők, addig a novemberi felmérésünkben a Richter részvényei kapták a legtöbb említést, összesen ötöt. A Richter részvényeinek árfolyama nagyot esett az év első felében, a profit befektetők azonban továbbra is kedvelik a gyógyszergyártó papírjait, amiben többek között szerepet játszhat, hogy a vállalat készítménye, az Esmya korlátozásokkal bár, de a piacon maradhatott, a Richter romániai nagykereskedelmi leányvállalata nemrég visszakapta a működési engedélyét, míg a piaci várakozások optimistán ítélik meg az Esmya amerikai bevezetését is. A közepes kapitalizációjú részvények esetében az Alteo és az ANY Biztonsági Nyomda részvényei kaptak 2-2 említést.

A legkevésbé kedvelt magyar blue chipek között 4 említést kapott a Magyar Telekom, a Mol pedig kettőt, míg az alacsonyabb kapitalizációval rendelkező részvények közül a 4iG papírjait 2 alapkezelő emelte ki, mint nem kedvelt részvényt, mindemellett a Konzum és az Opus egyaránt 2-2 említést kapott. Az Appeninn, a CIG Pannónia és a Takarék Jelzálogbank részvényei 1-1 említést kaptak.