Kiderült, melyik magyar részvényért rajonganak leginkább a profik

Az elmúlt hónapok folyamán az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa tartotta izgalomban a nemzetközi részvénypiacokat, az amerikai részvénypiacok a nagy októberi esés után felpattanással kezdték a novembert, a hónap második felére azonban ismét alábbhagyott az optimizmus, miután a piaci hangulat érezhetően törékeny maradt a globális növekedési kilátások romlásával kapcsolatos aggodalmak miatt. A magyar tőzsde mindemellett erős hónapot tudhatott maga mögött, a régiós részvényindexek között novemberben felülteljesítő volt a hazai részvényindex, a blue chipek közül különösen jó teljesítményt nyújtott a Magyar Telekom, amelynek árfolyama nagyobb részben egy felvásárlási pletykára szárnyalt november közepén, míg az OTP árfolyama a vártnál kedvezőbb harmadik negyedéves gyorsjelentés után kezdett jelentős emelkedésbe.

A magyar tőzsde jelentős novemberi emelkedése után a rendszeres havi felmérésünkben résztvevő alapkezelők 88 százaléka arra számít, hogy BUX értéke mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd a következő 3 hónapban, míg a válaszadók 13 százaléka számít arra, hogy a magyar tőzsdén 5-15 százalékos esés jöhet a következő három hónap folyamán. 12 hónapos időtávon az alapkezelők 57 százaléka várja azt, hogy a BUX értéke mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd, míg a felmérésben résztvevők 29 százaléka vár 5 és 15 százalékos gyengülést a következő 12 hónapban. Mindemellett az alapkezelők 14 százaléka továbbra is optimista, szerintük elképzelhető akár a BUX 5 és 15 százalék közötti erősödése is, a következő 12 hónap során.

Az alapkezelői válaszokból képzett mutató 3 hónapos időtávon a pesszimizmus növekedésére utal, miután ebben a hónapban a válaszadók közül senki sem várt jelentős emelkedést a magyar tőzsdétől. A 12 hónapos időtávon képzett mutató esetében szintén a pesszimizmus növekedése látható, miután a BUX jelentős novemberi emelkedése után csökkent a magyar tőzsdén nagyobb növekedést váró alapkezelők aránya és a válaszadók 29 százaléka akár nagyobb esést is elképzelhetőnek tartott.

Decemberben a hazai blue chipek közül a Richter részvényeit kedvelték leginkább a hazai alapkezelők, a gyógyszergyártó papírjai 4 említést kaptak ebben a hónapban. A Richter árfolyama nagyot esett az év első felében, a profi befektetők körében azonban továbbra is népszerű a részvény, amelyben szerepet játszhat, hogy a társaság készítménye, az Esmya, korlátozások mellett a piacon maradhatott, míg a piaci szereplők valószínűleg kedvezően ítélik meg az Esmya amerikai bevezetését is. A blue chipek közül 3 említést kapott a Magyar Telekom, amelynek árfolyama novemberben hatalmasat emelkedett, részben egy felvásárlási pletyka hatására. A közepes kapitalizációjú részvények közül 4 említésével ANY Biztonsági Nyomda volt a legnépszerűbb, míg a Graphisoft Park részvényei 3 említést kaptak.

A legkevésbé kedvelt részvények között a hazai blue chipek közül egyúttal egy sem kapott említést, míg a közepes kapitalizációjú részvények közül a 4iG és az Appeninn papírjai kaptak 2-2 említést, emellett a Konzum és a Takarék Jelzálogbank részvényei szintén 2-2 említést kaptak. A CIG Pannónia, a Duna House, az Opus és a Waberer's részvényei pedig egyaránt 1-1 említést kaptak.