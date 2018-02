Kiderült, milyen részvényeket vett mostanában Buffett

Csaknem teljesen kiszállt az IBM-ből Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway. Egy éve kezdte el eladni az IBM-részvényeket, mára a részvények 94 százalékától megvált és hozzátette, hogy nem ez volt élete befektetése. Volt, amikor 81 millió IBM-részvénye volt, amiért közel 14 milliárd dollárt fizetett. Amikor elkezdte eladni az IBM-részvényeket, közel nullában volt a befektetésével.

Eközben elkezdte vásárolni a generikus gyógyszergyártó, a Teva papírjait: 18,9 millió darab részvénye volt december végén Buffett cégének, mintegy 358 millió dollár értékben. A hírre közel 9 százalékot emelkedtek az amerikai zárás utáni kereskedésben a Teva részvényei.Tovább vette az Apple-részvényeit is a Berkshire Hathaway, már összesen 165,3 millió darab részvénye van, aminek értéke eléri a 28 milliárd dollárt. Ezzel az Apple lett a Berkshire legfontosabb befektetése, lekörözve a Wells Fargót, amiben 27,8 milliárd dollárnyi részesedése van.

A negyedik negyedévben még Bank of New York Mellon Corp., Monsanto és US Bancorp-részvényeket vásárolt, viszont eladott az American Airlines, a General Motors, a Sanofi és a Wells Fargo részvényeiből. Eladta az olajfinomítással foglalkozó Philips 66-részvényeinek több mint 43 százalékát is, de közölte, hogy hosszú távú befektető kíván maradni.