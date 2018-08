Kiemelt ellenállás közelében a Mol, nagyot ment ma a PannErgy

Mol

Nem volt egyértelmű irány az európai börzéken a hét első napján, azonban délután az európai indexek lefordultak, miután a kontinens részvénypiacaira ismét a globális kereskedelmi háborús félelmek vetettek árnyékot. A borús részvénypiaci hangulat ellenére a magyar tőzsde tovább emelkedett, a BUX index 455 pontos plusz mellett közel 1,2 százalékkal került ma feljebb. A hazai blue chipek kivétel nélkül emelkednek, a Magyar Telekom 0,5, a Richter pedig közel 0,7 százalékkal került feljebb, míg az OTP mindemellett közel 1, a Mol pedig 2,3 százalékkal került feljebb a hét első napján.Az elmúlt időszak folyamán az OTP és a Mol grafikonjain beszűkülés rajzolódott ki, az olajcég papírjai felfelé törtek ki a beszűkülésből pénteken, miután a társaság legutóbbi gyorsjelentését kedvezően fogadták a piaci szereplők, míg a jelentős emelkedés közepette vélhetően a shortosok egy része is zárhatta a pozícióját.A vételi erő a hétfői kereskedésben is kitartott, a Mol ezzel a júliusi lokális csúcsot és a 2800 és 2825 közötti ellenállási zónát is maga mögé utasította. A korábbi napok emelkedése után a Mol a csökkenő csatorna felső trendvonalát tesztelheti meg, a 2900 forint közelében található kiemelt ellenállás szignifikáns áttörésével megnyílhat az út a 3050 közelében található ellenállás felé.

OTP

A grafikonon kirajzolódó beszűkülésből az OTP is felfelé tört ki, majd a bankpapír a hétfői kereskedésben a 10 600 forintos ellenállást is áttörte. Amennyiben sikerül a 10 600-as szint felett megkapaszkodnia, a következő kiemelt ellenállást a 11 000 forint jelenti majd az OTP számára. Lefelé mindemellett ismét a 10 600 forintos szint alá kerülve a 10 100 és a 10 000 közötti tartomány jelent kiemelt támaszzónát.

PannErgy

Emelkedéssel indította a hetet a PannErgy, a társaság háza tájáról az elmúlt hét második felében több pozitív is hír is érkezett, miután a PannErgy csütörtökön bejelentette , hogy a cég leányvállalata tízéves hőszállítási szerződést kötött a japán hátterű GS Yuasa Magyarország Kft-vel, amelyet követően a társaság autóipari beszállítóként az elektromobilitásban használatos lítiumionos akkumulátorokat gyárt majd Miskolcon.Pénteken mindemellett az OTP közzétette a frissített PannErgy elemzését , az OTP elemzői szerint a PannErgy leánya által kötött megállapodás következtében a vállalat árbevétele éves szinten 3,5 millió forinttal növekedhet, ami a cég 2017-es 4,7 milliárd forintos árbevételnek megközelítőleg 0,1 százaléka. Az OTP továbbra is vételre ajánlja a cég papírjait, és fenntartotta a PannErgy 1032 forintos, tizenkét havi célárát, ami közel 57 százalékos felértékelődési potenciált jelent a vállalat pénteki záróárfolyamához képest. A kedvező hírek hatására a PannErgy emelkedik a hét első napján, a társaság papírjai közel 4,6 százalékkal kerültek ma feljebb.

Zwack

A Zwack csütörtökön tette közzé az április elejétől június végéig tartó első pénzügyi negyedévének számait , amelyben a társaság a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva 11,5 százalékkal növekvő nettó értékesítési árbevételről és 17,1 százalékkal bővülő adózott eredményről számolt be. A társaság első negyedéves beszámolója után az OTP friss Zwack elemzéssel jelentkezett , amelyben a cég papírjaira vonatkozó tartási ajánlás mellett az OTP megerősítette a Zwack papírjaira vonatkozó 12-hónapos 17 046 forintos célárfolyamát, amely közel 1,5 másfél százalékos felértékelődési potenciált jelent a vállalat részvényeinek pénteki záróárfolyamához képest.