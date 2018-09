Kiemelt ellenállásokat küzdött le a Mol, a Richter lendülete viszont elfogyott

Mol

Esnek az európai tőzsdék, miután a feltörekvő piacokkal kapcsolatos félelmek mellett a befektetők a kereskedelmi háborúval kapcsolatos kockázatok, valamint a kínai gazdaság további lassulása miatt aggódtak. A borús részvénypiaci hangulat ellenére is emelkedik a magyar tőzsde, a BUX index 7,4 milliárd forintos forgalom és 134 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, a blue chipek azonban felemásan teljesítenek, a Magyar Telekom 0,7, míg a Richter árfolyama 0,9 százalékkal került ma lejjebb. Az OTP mindemellett 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Mol tovább menetelt, az olajcég részvényeinek árfolyama 1,2 százalékkal került ma feljebb.Az elmúlt hetekben a 2890-es ellenállásról többször is lefordult a Mol árfolyama, hétfőn azonban a Mol sikerrel tört ki a 200-napos mozgóátlag és a 2890-es szint által közrefogott ellenállási zónából, az emelkedés pedig ma is folytatódott. Ha sikerül a 2890-es szint felett megkapaszkodnia, az árfolyam hamarosan a 3050 forintos ellenállást veheti majd célba. Támaszt mindemellett a 2890-es szint és a 2871 forintnál található 200-napos mozgóátlag jelent, alatta pedig a 2834 forint közelében található, korábbi csökkenő trendvonalra érdemes figyelni.

Richter

Az FDA Esmyára vonatkozó negatív döntése után hagyott rést teljesen visszatöltötte az árfolyam, majd az emelkedés a múlt héten is folytatódott, a Richter pedig áttörte az 5500 forintos ellenállást, felette megkapaszkodnia azonban nem sikerült és az árfolyam lefordult. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, támaszt az 50-napos mozgóátlag jelent majd 5096 forintnál, alatta pedig az 5000 forintos szint felé fordulhat a befektetők figyelme.

OTP

Az OTP árfolyama továbbra is a 9825 és a 10600 forintos sávban mozog, és bár a múlt héten a lélektani 10 000 forintos szintről sikerrel rugaszkodott el a bankpapír, az 50-napos mozgóátlag leküzdése után a sávtető közelében elfogyott a vevők ereje, az OTP árfolyama pedig ismét lefordult. Az elmúlt napokban ismét emelkedéssel próbálkozott meg a bankpapír, kedden az 50-napos mozgóátlag azonban újra megakasztotta az emelkedést, és bár ma sikerült a 10 211-nél található 50-napos mozgó felé kapaszkodnia, a technikai kép alapján továbbra is a folytató oldalazás tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Felfelé, a 10 600-as sávtető jelentette ellenállás leküzdése után a 200-napos mozgóátlag tornyosul majd a vevők előtt. Lefelé mindemellett, ha elesne a lélektani 10 000 forintos szint, a következő meghatározó támaszt a sáv alja jelentené, 9825 forintnál.

Magyar Telekom

A Magyar Telekomnak a múlt héten sikerült felfelé kitörnie a 400 forintos támasz és az 50-napos mozgóátlag által közrefogott tartományból, azonban 415 forint környékén egyelőre kifulladt a lendület. Amennyiben sikerül 415 forint fölé kapaszkodnia, az árfolyam hamarosan a 418 forintos ellenálláshoz érkezhet meg, amelyet leküzdve az egyelőre igen távolinak tűnő 430-as szint jelentené a következő megállót. Lefelé az 50-napos mozgóátlag, és a 400-as szint jelentenek fontos támaszokat.