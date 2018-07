Kiemelt támasz alá esett a Richter, rosszul indul a hét a Konzum számára

Richter

Borúsan indul a hét az európai tőzsdéken, a befektetőket az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa mellett a hajnali, kínai adatközlések intették óvatosságra, azonban míg az európai börzéken nem volt egyértelmű az irány a hétfői kereskedés második felében, addig a magyar tőzsde lefordult és esni kezdett a hétfői piaczárás felé közeledve. A BUX index 2,5 milliárd forintos forgalom és 417 pontos mínusz mellett 1,1 százalékkal került lejjebb, a hazai blue chipek felemásan teljesítenek, az OTP 0,5, míg a Mol papírjai 2 százalékkal kerültek lejjebb. Nincs jó napja a Richter részvényeinek sem, a gyógyszergyártó papírjai közel 2,1 százalékkal kerültek lejjebb. A pozitív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég árfolyama 1,2 százalékkal került ma feljebb.Míg pénteken stagnált a Richter, hétfőn ismét az eladók ragadták magukhoz az irányítást, a gyógyszergyártó részvényei nagyot estek, a papír pedig a kiemelt fontosságú 4800 forintos támaszt is letörte a hét első napján. A 4800-as szint 2015-ben kétszer is ellenállást jelentett a Richter számára, majd a szint áttörése után 2015 októberében és 2016 februárjában a 4800-as szint fontos támaszként funkcionált, mindemellett a Richter 2015 eleji mélypontjáról a tavaly júniusi csúcsára húzott Fibonacci kiterjesztéséből a 61,8 százalékos is pontosan ezt a szintet jelöli ki.Bár az RSI indikátor rövid távon túladottságot jelez, amennyiben az esés folytatódik, a következő kiemelt támaszzónát a 4200-4050 forint által közrefogott tartomány jelenti majd a Richter számára, amit tovább erősít, hogy ebbe a tartományba esik a 76,4 százalékos Fibonacci kiterjesztés is.

Konzum

Nem indult jól a hét a Konzum számára, a részvény az áprilisban hagyott rést visszatöltése után letörte a rés aljánál található, 3055 forintos támaszt. A kiemelt támasz letörése után nagyot esett az árfolyam, a Konzum részvényei 3,3 százalékkal kerültek lejjebb. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy a jelentős hétfői eséssel párhuzamosan a részvény rövid távon a túladottság jeleit mutatja.

Takarék Jelzálogbank

Bár a múlt héten szárnyaltak a Takarék Jelzálogbank részvényei, a hét második felére azonban elfogyott a lendület, a hétfői kereskedésben pedig az eladók ragadták magukhoz az irányítást és a társaság papírjai 3,5 százalékkal kerültek lejjebb. A hétfői esés ellenére a részvény júliusi teljesítménye pozitív, a Takarék Jelzálogbank papírjai júliusban 16,1 százalékkal kerültek feljebb.

Est Media

Nagyot emelkedtek az Est Media részvényei hétfőn, miután a Budapesti Értéktőzsde pénteki döntése értelmében július 17-től megszünteti a társasággal szemben alkalmazott elkülönítés szankciót, ezzel egyidejűleg az Est Media részvényeit visszasorolják a Standard kategóriába . A hírt kedvezően fogadták a befektetők, az Est Media papírjai szinte szárnyaltak ma délelőtt, a hétfői piaczárás felé közeledve azonban alábbhagyott a lendület, a cég részvényei 1,9 százalékkal kerültek ma feljebb.