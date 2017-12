Kiemelten fontos ügy lett az új miskolci akkumulátorgyár építése

2018 elején indulhat az építkezés Amint arról néhány héttel ezelőtt



Amint arról néhány héttel ezelőtt hírt adtunk a Világgazdaság értesülései nyomán, akkumulátorgyárat építene Miskolcon a japán GS Yuasa Corporation. A várhatóan mintegy 400 főt foglalkoztató üzem 2018 szeptemberében kezdené meg működését és napi 24 órában termelne. A beruházás első ütemében egy több csarnokból álló összeszerelőt létesítenének. Az összeszerelő üzem építése mintegy kilenc hónapot venne igénybe. A gyártáshoz szükséges akkumulátorcellákat a telephelyre szállítás után összeszerelik, majd a feltöltést követően értékesítik őket magyarországi és európai autógyáraknak.A GS Yuasa Corporation világszerte kilenc üzemmel rendelkezik, négyben ólomakkumulátort, ötben pedig újratölthető Li-ion akkumulátorokat készítenek. Magyarországi leányvállalata a GS Yuasa Magyarország Kft., a miskolci céget 2017. október 30-án jegyezték be.

hogyan vonhatók be a kis- és középvállalkozások az e-mobilitási rendszer fejlesztésébe, a hazai e-mobilitás gazdasági környezetének növelése érdekében. A minisztereknek 2018. június 30-ig kell felmérniük a kkv-k bevonásának lehetőségeit.

az országos átjárhatóságot biztosító, elektromos járművek feltöltésére szolgáló töltőinfrastruktúra kiépítéséért, amelynek keretében közreműködik a töltőtelepítési fejlesztések koordinálásában, megvalósítja a töltőinfrastruktúra kiépítését szolgáló egyes, központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból létrehozandó kormányzati fejlesztéseket,

az általa kiépített töltőinfrastruktúra rendeltetésszerű fenntartásáért és üzemeltetéséért, a közfeladat körébe bele nem értve az elektromobilitás felhasználó részére történő elektromobilitás szolgáltatási tevékenységet,

a tisztán elektromos gépjármű-részarány növelésének elősegítéséért az elektromos gépjárművek központi beszerzése útján azon költségvetési szervek részére, amelyek nem tartoznak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kötelezően ellátott körbe, és nem élnek az e körhöz való csatlakozási jogukkal,

az elektromobilitási piac szereplői közötti átjárhatóság biztosításának, valamint az elektromobilitási piac egységes működéséhez szükséges, kölcsönös elszámolást biztosító elektronikus fizetési platform kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásáért.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány a Miskolcon építendő akkumulátorgyár beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A kabinet a Magyar Közlöny 224., december 27-i számában közölt rendelete szerint a kiemelt jelentőségű ügyekben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott látja el a koordinációs feladatokat.Az eljárások megindítása előtt benyújtott kérelmekre a szóban forgó közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A rendelet értelmében a közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A rendelet azt is rögzíti, a beruházással összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni, ugyanakkor a településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.A napokban más, az e-mobilitást, illetve az elektromos autók terjedését szolgáló döntéseket is hozott a kormány. A Magyar Közlöny szintén december 27-én megjelent 225. számában egy új, az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatok megvalósításáról szóló határozat olvasható.A határozat az elektromobilitás hazai fejlesztése, illetve a hosszú távon szükséges töltőhálózat minél sűrűbb kiépítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a piaci szereplők elektromobilitással kapcsolatos tevékenységének biztosítása érdekében társadalompolitikai megfontolások menténA Közlöny ugyanezen számában ismertetett rendelet szerint az elektromobilitás hazai terjesztésével kapcsolatos egyes közfeladatokat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A társaság az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő közfeladatai körében felelős