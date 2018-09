Kifulladt a Richter lendülete, tovább eshet a Waberer's

Mol

A kereskedelmi háborús félelmek enyhülésével párhuzamosan tovább emelkedtek az európai tőzsdék, azonban a pozitív részvénypiaci hangulat ellenére is esett ma a hazai részvényindex, a BUX 205 pontos mínusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom tudott emelkedni, a telekomcég árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb, az OTP mindemellett 0,2, míg a Mol és a Richter árfolyama 1 százalékkal került ma lejjebb.A keddi és a szerdai magabiztos erősödés után egyelőre megtorpant a Mol emelkedése, és az árfolyam lefordult. Amennyiben az olajvállalat részvényei továbbra is a 2890-es szint és a 200-napos mozgóátlag által határolt támaszzóna felett tudnak maradni, rövid távon továbbra is nyitva állhat az út emelkedés előtt, ebben az esetben a Mol újra a szeptemberi, 2988 forintos lokális csúcs felé közelíthet majd.

Richter

Az elmúlt hét esését követően a Richter az 50-napos mozgóátlagot letörve egészen az 5000 forintos szintig esett, bár a támaszt végül nem törte le az árfolyam és a papír ismét az 50-napos mozgóátlag fölé kapaszkodott vissza. A hét első felének emelkedése után azonban elfogyott a lendület, bár az árfolyam egyelőre az 5123 forintos 50-napos mozgóátlag felett tudott maradni. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, az 50-napos mozgóátlag alatt a következő meghatározó támaszt az 5000 forintos szint jelenti majd a későbbiekben.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom lejtmenetét az elmúlt hét második felében 50-napos mozgóátlag állította meg, és bár ezután az árfolyam felfelé kapaszkodott, azonban úgy tűnik, hogy a részvény lendülete egyelőre elfogyott. Felfelé továbbra is a 416 forintos szint tornyosul a vevők előtt, amelyet leküzdve megnyílhatna az út a 430 forintos ellenállás felé. Lefelé ugyanakkor a 405 forintnál található 50-napos mozgóátlag, majd a 400 forintos szint jelent támaszt a papír számára.

Waberer's

Augusztusban hatalmasat estek a Waberer's részvényei, bár az árfolyam ezt követően felpattant, a Waberer's azonban nem volt képes áttörni a rövid távú csökkenő trendvonalat. Az elmúlt hetek lecsorgása után a részvény gyakorlatilag oldalazik, a trend azonban továbbra is lefelé mutat. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, a következő fontos támaszt a 2400 forintos, augusztusi mélypont jelenti majd. Felfelé mindemellett a csökkenő trendvonal és az 50-napos mozgóátlag által közrefogott tartomány jelenti az első fontos ellenállási zónát 2842 és 2938 forint között.