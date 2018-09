A Handelsblatt keddi beszámolója szerint szeptember végén a negyedéves felülvizsgálat után a kikerül a Deutsche Bank az EuroStoxx50 indexből, a Deutsche Bank mellett a német áramszolgáltató, az E.ON és a francia Saint-Gobain csoport részvényei is kikerülnek az indexből, a helyükre pedig a spanyol Amadeus-csoport részvényei mellett a luxustermékeket gyártó Kering, és a német Linde papírjai kerülnek majd.Az EuroStoxx50 index az eurozóna országainak ötven legnagyobb tőzsdei kapitalizációval rendelkező vállalatát tömörítő index, amelyből egy társaság részvényei kikerülnek abban az esetben, ha a piaci kapitalizáció alapján olyan cég részvényei kerülnek be az index első negyven helyének valamelyikére, amelyek korábban nem voltak tagjai az indexnek.A lapnak a Landesbank Baden-Württemberg elemzője kiemelte, hogy bár a Deutsche Bank részvényei az elmúlt időszak folyamán nagyot estek, a lejtmenet azonban akár még tovább is folytatódhat. Az EuroStoxx50 indexben bekövetkező változásokra szeptember 24-én kerül majd sor, az indexkövető alapok általában a döntést megelőző 24-48 órában adják el részvényeiket, azonban az elemző szerint az aggódó befektetők ennél korábban is visszavághatják kitettségüket.Némi vigaszt jelent a Deutsche Bank számára, hogy a társaság részvényei mindemellett továbbra is a DAX indexben maradnak majd, ellentétben a Commerzbankkal, amelynek papírjai nagy valószínűséggel kikerülnek majd a német részvényindexből, és az előzetes várakozások szerint a Commerzbank részvényeit a fintech vállalat, a Wirecard részvényei válthatják majd a DAX-ban.