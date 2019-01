Kilőttek az olajárak

A Brent azonnali jegyzése péntek délelőtt közel 3 százalékkal gyengülve 57 dollár felett jár.

A WTI árfolyama ugyanekkor szintén több mint 2,5 százalékkal emelkedik és 48 dollár felett alakul.

Az emelkedéshez hozzájárul, hogy Kína bejelentette, január 7-8-án legmagasabb szintű kétoldalú tárgyalásokat tartanak Pekingben az Egyesült Államokkal a kereskedelmi viták feloldása érdekében. A csütörtökön megjelent decemberi ISM-index korábban lefelé húzta az árfolyamokat, miután rég látott lassulást jelzett az USA gazdaságában. A vezető ázsiai és európai gazdaságokból hasonló mutatók láttak napvilágot, egybecsengve a befektetők világgazdasággal kapcsolatos aggályaikkal.Az árfolyamoknak ugyanakkor az is támaszt ad, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) kitermeléscsökkentési intézkedése is hatályba lép. A szervezet decemberben a vele együttműködő olajországokkal együtt egy összességében napi 1,2 millió hordós kitermeléscsökkentési lépést jelentett be, ami a globális kereslet körülbelül 1 százalékának felel meg. Annak ellenére, hogy az alku elvileg csak januárban lép életbe, a szervezet kitermelése már decemberben napi 460 ezer hordóval eshetett vissza az előző hónaphoz képest, elsősorban Szaúd-Arábiának köszönhetően.