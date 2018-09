Kína leggazdagabb embere meglepte a világot - Jack Ma 54 évesen távozik az Alibaba éléről

Jack Ma korábban angoltanárként dolgozott, majd 1999-ben társalapítója volt az Alibabának, amely mára a világ egyik legnagyobb e-kereskedelemmel és elektronikus fizetési szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatává nőtte ki magát. Ma és társai gyakorlatilag megváltoztatták a kínai emberek vásárlási és fizetési szokásait, ezzel olyan nemzetközi cégek versenytársává nőtték ki magukat, mint a Google vagy az Amazon.Ez a vállalat értékeltségében is visszaköszön, az Alibaba piaci kapitalizációja közel 420 milliárd dollár. A vállalat sikerének köszönhetően Ma vagyona is hatalmasra duzzadt, megközelíti a 40 milliárd dollárt, amely egyben azt is jelenti, hogy ő Kína leggazdagabb embere, míg a világranglistán a 19. helyet foglalja el.

A visszavonulásom nem egy korszak vége, hanem egy új korszak kezdete.

Jack Ma az interjú során kijelentette,Majd hozzátette, hogy imád oktatni, ezért a jövőben ezzel szeretne igazán foglalkozni. Ma elárulta azt is, hogy az Alibaba igazgatóságának tagja marad és folytatja mentori tevékenységét a menedzsmentben.A hétfői visszavonulás egyébként több szempontból is szimbolikus, egyrészt Ma ezen a napon ünnepli majd 54. születésnapját és erre a napra esik Kínában a "Tanárok Napja" is. Ma döntése valószínűleg sokakat meglep, egy másik interjúban viszont elmondta, rengeteget tanult Bill Gatestől és bár tudja, soha nem lesz olyan gazdag mint ő, egy dolgot szeretne sokkal jobban csinálni, korábban vonul vissza.