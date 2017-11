Kínaiak szálltak volna be a Daimlerbe, a németeknek ez nem tetszett

A Zhejiang Geely Holding Group felajánlotta, hogy diszkontált áron kibocsátott új részvények útján akár 5 százalékos tulajdoni hányadot vásárolna a stuttgarti székhelyű autógyártóban. Egy ilyen részvénypakett piaci ára 4,5 milliárd dollár körül mozog.A két autógyártó az utóbbi hetekben Pekingben tárgyalt a Geely kérésére. A kínai vállalat felajánlotta, hogy ha a Daimler új részvényeket bocsát ki, akkor 3 és 5 százalék közötti tulajdoni hányadot biztosító pakettet vásárolna diszkontáron. A német konszern elutasította a Geely javaslatát, de jelezte, hogy nincs ellenére, ha a kínai fél a nyílt piacon vásárol részvényeiből. Azt nem tudni, hogy a Geely hajlandó-e tőzsdén forgó részvényeket felvásárolni.A Kínában Geely márkanév alatt személygépkocsikat forgalmazó Zhejiang Geely Holding a tíz legnagyobb kínai autógyártó egyike. A Geely tulajdonában van egyebek között a svéd Volvo Car Corp. autógyár és a London Taxi Co., de tulajdonosa a legnagyobb malajziai autógyártónak, a Protonnak, és hozzá tartozik még például a brit Lotus Cars 51 százaléka is.A Geely elképzeléseit jól ismerő források jelezték, hogy a kínai vállalatnak a Daimlerre vonatkozó tervei között szerepel egy elektromos autókat gyártó vegyes vállalat létrehozása, és azt reméli, hogy a következő hetekben még valamilyen megállapodásra juthatnak. A Geely szóvivője nem kommentálta a Reuters értesüléseit. A Daimler szóvivője annyit mondott, hogy a vállalat "nagyon elégedett a jelenlegi részvényesi struktúrával", de üdvözöl minden új, hosszú távra tervező befektetőt.Egy ötszázalékos pakettel a Geely a harmadik legnagyobb tulajdonos lenne a Daimlerben a kuvaiti állami vagyonalap (KIA) és a BlackRock amerikai vagyonkezelő mögött, utóbbiak részesedése 6,8 százalékra, illetve 6,0 százalékra rúg.A Daimler jó ideje működtet vegyes vállalatot legjelentősebb kínai partnerével, a BAIC Motor nevű vállalattal. Pár hónapja jelentették be, hogy 2020-ig 5 milliárd jüant (647 millió euró) fordítanak az elektromos autók gyártásához és az üzemeltetésükhöz szükséges infrastruktúra létrehozására. Az összegből a két cég közös vállalata, a Beijing Benz Automotive Co., Ltd. több száz millió eurót szán egy akkumulátorgyártó üzem építésére. A Daimler kapcsolatban áll a Warren Buffet amerikai üzletemberhez köthető BYD kínai autógyártóval is.