Kínlódnak az automaták üzemeltetői, de vannak új belépők is: megéri?

2018. július 1-től az étel- vagy italautomaták kizárólag a berendezések online felügyeletét ellátó AFE-eszközzel (automata felügyeleti egység) eszközzel, a Nemzeti Adó- és Vámhatósághoz bekötve működhetnek.Jelenleg mintegy 22 000 automata rendelkezik AFE eszközzel, ebből körülbelül 20 000 gép működik folyamatosan.- tudta meg a Portfolio, a, aki megjegyezte, a felügyeleti szolgáltatáshoz kötődő magas díjak miatt nem éri meg most újonnan belépni a piacra.Lőrincz László elárulta, jelenleg közel 700, automatákat üzemeltető cég van a hazai piacon, ebből a 20 gép feletti gépparkkal rendelkező vállalkozások száma 250.A költségek miatt az automatás vállalkozások szövetségénél úgy látják, hogy, korszerű készpénzkímélő fizetési eszközök telepítésére. Lőrincz kiemelte, a MIÁSZ kezdetektől fogva támogatta az automatás értékesítés kifehérítését célzó kormányzati intézkedéseket, azonban a cégek transzparens működését célzó szabályozással összefüggő jelentős pluszköltségek miatt az automaták száma az elmúlt időszakban csökkenést mutat, és várható, hogyelsősorban a hagyományos értékesítési csatornák által nehezebben kiszolgálható gyárakból, irodákból és közintézményekből.Ha valaki automatát szeretne üzemeltetni, be kell szereznie, amelynek ára. Ehhez jön a, ami- derül ki az automaták felügyeleti szolgáltatását egyedüli kijelölt szolgáltatóként ellátó Magyar Posta honlapjáról. Az automata-üzemeltetőknek emellett mégkell fizetniük a felügyeleti szolgáltatásért.Megkeresésünkre a Magyar Posta közölte, hogy tavaly július óta több mint 1000 üzemeltetővel kötött felügyeleti szolgáltatói szerződést és csaknem 25 ezer automata felügyeleti egységet telepített országszerte.Míg a MIÁSZ aggódik, hogy egyre több automata tűnhet el, addig a Magyar Posta azt írta a Portfolio-nak, az új szerződések alapján azt tapasztalják, hogy több üzemeltető terjeszkedik a piacon és új készülékek telepítését tervezi. Szerintük ezek a folyamatok az automata-piac fejlődését, a minőségi változást igazolják.Ilyen új szereplő a Let's Pizza Hungary, ami áprilisban indította el első automatáját Budapesten, az egyik Tescóban. Az első magyar pizza-automata friss alapanyagokból készíti el 3 perc alatt a 27 centiméter átmérőjű pizzát.Ki is próbáltuk a gépet:Az automata kitalálója az olasz Claudio Torghele, míg a fejlesztést az Unilever cég finanszírozta. A Let's Pizza a világ több országában jelen van, többek között Horvátországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is., aa Portfolio-nak elmondta, jelenleg több céggel is tárgyalnak, országszerte keresnek franchise partnereket. A gép 24 ezer euróba, vagyis közel 8 millió forintba kerül, ehhez jön még a szükséges alapanyag költsége, amely megközelítőleg 350 ezer forint, és persze az automata felügyeleti egység és beszerelésének költsége. Szamosközy úgy fogalmazott, a gép ára helyszíntől függően, számításaik szerint másfél év alatt megtérül.