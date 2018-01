Kínos dohányipari ügyben kényszerül magyarázatra London - Magyarország is érintett

Az Egyesült Királyságban nyilvánosságra került dokumentumok alapján bizonyos külföldi brit követségek túlságosan is szoros kapcsolatot tartanak fent a dohányipari óriásvállalatokkal, ami konkrétan szembemehet a nemzetközi dohányzásellenes irányelvekkel, amelyeket a brit kormány anyagilag is támogat. Az információszabadság elvén kikért hivatalos információk ugyanis azt mutatják, hogy a Foreign Office és a Department for International Trade kormányzati hivatalok rendszeresen síkraszálltak a British American Tobacco érdekeinek védelmében több külföldi országban.A lobbitevékenység annál inkább aggályos lehet, hogy 2012-ben a kormánynak új kereteket kellett felállítania a követségi munkatársak részére, miután felmerült, hogy a brit nagykövet erőteljesen lobbizott a cég érdekében a panamai kormánynál. A helyzetet ugyanakkor az is bonyolítja, hogy a 2011-es koalíciós stratégia konkrétan arra ösztökélte a nagykövetségeket, hogy tegyenek többet a brit üzleti érdekek külföldi képviseletéért.A mostani közzétételek alapján a két hivatal munkatársai az elmúlt négy évben is folytatták lobbitevékenységüket. Egyebek mellett kilenc alkalommal találkoztak a BAT képviselőivel annak érdekében, hogy megvitassák a bangladesi kormánnyal fennálló adóvita lehetséges kimenetelét.Ami Magyarország szempontjából sokkal érdekesebb, a dokumentumok szerint London 2015 márciusában egy brit kormányzati kereskedelmi tanácsadót is kiküldött Magyarországra a BAT budapesti központjába "egy pár napra", majd pécsi irodájába is. A The Guardian cikke szerint 2014 decemberében a magyarországi brit nagykövet levelet írt a magyar gazdasági miniszternek a BAT dohányipari különadóval kapcsolatos aggályai miatt, ami a társaság szerint diszkriminatív. A dokumentumok szerint 2015 áprilisában a nagykövet a magyar külügyminiszterrel is találkozott, és megosztotta vele a BAT kifogásait, valamint azt, hogy a tervezett lépés befolyásolhatja a további magyarországi beruházási terveket is. (Aggályainak a BAT annak idején nyilvánosan is hangot adott .)A BAT munkatársai a 2012-es esetet követően Panamában további számos alkalommal találkoztak a helyi nagykövetség képviselőivel, de Venezuelában és Lengyelországban is sor került hasonló meetingekre. Laoszban pedig egy másik brit dohányóriás, az Imperial kapcsán merültek fel hasonló részletek.Az Egyesült Királyság eddig összesen 15 millió fontot fizetett be a nemzetközi Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény (WHO Framework Convention on Tobacco Control) alapjába, amelynek célja a dohányt terhelő adó emelése az alacsony- és közepes jövedelmű országokban. Ezek az államok kiemelten fontosak a nagy dohánycégek számára már csak azért is, mert a fejlettebb államokban a dohányzás már visszaszorulóban van. Az Egyesült Királyságban meglehetősen szigorú és hatásos intézkedéseket vetettek be a dohányipar szabályozása és kontrollja érdekében, aminek köszönhetően a dohányzók aránya csökkent az országban.A Foreign Office reakciójában közölte, a dohányiparral folytatott interakciókat kizárólag abban az esetben engedélyezik, ha az szükséges. A hivatal szerint a nagykövetségi alkalmazottaiknak nem engedélyezik, hogy bátorítsák a dohányipari beruházásokat, vagy hogy bármilyen segítséget adjanak a dohányégeknek a helyi gazdaságpolitikák saját érdekükben történő befolyásolására, például az adózás területén.