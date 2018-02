Napok óta adják az Opust 2018.02.20 10:04

Múlt csütörtökön robbant a hír, hogy maghatározó tőkeemelés előkészítéséről határozott az Opus Global igazgatósága. A vállalat beszámolója szerint a tőkeemelést június végéig végrehajtják majd, melynek eredményeként az Opus Global tulajdont szerez a Mészáros Lőrinc, valamint a Status Energy Magántőkealap érdekeltségében lévő vállalatokban. A hír természetesen megmozgatta a befektetők fantáziáját is, az Opus árfolyama napközben 15 százalékos pluszban is járt. A következő kereskedési napokban viszont jelentős árfolyamcsökkenés következett be, a múlt csütörtöki napon belüli maximumhoz, a 724 forinthoz képest az Opus árfolyama 12,5 százalékot csökkent, így jelenleg 633 forintot kérnek egy részvényért. Ez egyben azt is jelenti, hogy a múlt csütörtökön produkált rali után szinte pontosan ugyan oda gyengült vissza az árfolyam, ahol múlt szerdán zárt.