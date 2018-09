Kirúgással fenyegetőzik a Ryanair a sztrájkok miatt

A fapados légitársaságnál is dolgozó pilótákat tömörítő Vereingung Cockpit, illetve a légiutas-kísérőket képviselő Verdi szakszervezet szerdára hirdetett munkabeszüntetést Németországban a kollektív szerződéssel kapcsolatos vita miatt.Az ír diszkont légitársaság kedden közölte, hogy a szerdára tervezett 400 németországi járatából 150-et törölt.A vállalat szerint ezek a sztrájkok csak arra jók, hogy rombolják a Ryanair üzletét a német piacon, és ennek következményeként elbocsátásokat jelenthetnek be a német másodlagos repülőtereken.A szakszervezetek arra akarják felhívni a figyelmet, hogy a légitársaság nem veheti alapul a német munkavállalóknál a korábban a spanyol, ír és olasz szakszervezetek által aláírt kollektív szerződést, mert abból számos lényeges pont hiányzik.Hozzátették, hogy az 1984 óta működő Ryanairnél most először megkötendő kollektív szerződésről szóló vitában már régóta sürgetik közvetítők bevonását, de a társaság továbbra is elzárkózik a méltányos megállapodás felé mutató javaslatoktól és "időhúzásra játszik".A Ryanair augusztusban történelme legnagyobb munkabeszüntetését volt kénytelen elszenvedni két napon is. A svéd, ír, belga, spanyol, portugál és olasz dolgozók sztrájkja miatt mintegy 400 járatot kellett törölni mindkét sztrájkkal érintett napon. Az ír, a spanyol és az olasz szakszervezetekkel már megállapodtak az új kollektív szerződésről.