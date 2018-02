Kirúgták a sámlit a piacok alól, de hogyan tovább?

Boér Levente, OTP Alapkezelő

Pánikhangulatban főleg egyedi részvényekbe szoktam fektetni, azok fundamentumait jól ismerem és ha azt látom, hogy valamit nem azért öntenek be, mert a jövőkép, vagy az eredménytermelő képesség változott, hanem csak a likviditás, akkor "érdemes beleállni" a nagy öntésbe. Jellemzően portfolióátrendezéssel reagálok a pánikra, de nem szoktam részvénysúlyt csökkenteni, vagy növelni emiatt. A növelésnek inkább akkor jön el az ideje, amikor kezd kialakulni egy megnyugvás és egy kicsit elindul felfelé a mélypontokról a piac. Nem érdemes addig ráduplázni a részvénypozíciókra, vagy új pozíciókat felvenni, amíg nem látszik az esés vége

Elek Péter, Dialóg

Pallag Róbert, Generali Alapkezelő

beléptünk az érett bikapiaci fázisba,

az erősebb korrekciók 10-15% közötti visszaesést hoznak a piaci csúcsokhoz képest

az első pánikszerű és erőteljes megingás után átmeneti megnyugvás jön, majd jöhetnek további napok, ahol erőteljesebb 2-3% körüli piaci visszaesések vannak

amennyiben a részvénypiaci sokk nem terjed át a kötvénypiacokra, a tegnap éjszaka látott 2500-2550 közötti S&P 500 szinteken érdemes lehet zárni a short pozíciókat, majd fokozatosan növelni a részvény kitettséget.

A hétfői nagy esés mögött nem igazán lehet találni fundamentális okokat. A kamatemelési ciklus elkezdődött, de megoszlanak a vélemények arról, hogy mennyire negatív ez a részvénypiacoknak, hiszen lehet, hogy amiatt kerül rá sor, mert a gazdaság szépen fejlődik. Viszont a befektetők elszoktak az eséstől, ezért amikor meglátták a zuhanást, sok stop-loss aktiválódhatott.A befektetőknek azt kell most megítélniük, hogy ez egy korrekció-e, vagy egy trendforduló. Véleményem szerint ez inkább korrekció.- mondta el Boér Levente.Véleményem szerint az esés nagyon "túl van lihegve" és ráadásul pont azt a piacot ütötték meg a legjobban, ami elvileg nem érdemelné meg. Persze nagyon magasan vannak az amerikai indexek, de az eddig publikált vállalati eredmények jók lettek, a cégek jövőképe sokat javult, az elemzők a modellfrissítésekkel feljebb vitték az EPS-eket, ezért azt gondolom, hogy nem egy drámaian túlértékelt piacról van szó Amerika esetében. A pénteki esés egy normális "kirázás" volt, felesleges longok voltak, sokan nem voltak felkészülve egy piaci esésre és 2-3 százalékos mínusznál zárták a pozíciójukat.A hétfői kereskedés furcsasága az volt, hogy gyakorlatilag a kereskedés kétharmadában "szokványos" mínuszon belül volt a piacok többsége, azután egyszercsak mintha "kirúgták volna a sámlit" alóluk, zuhanórepülésbe kezdtek. Két ok álhatott az esés hirtelen begyorsulása mögött, az egyik, hogy megjöttek az úgynevezett "robotkereskedési mechanizmusok", nagyon sok ügyfélpozíciót próbáltak zárni. Világszerte gyakorlatilag egy vagyonkezelési üzletággá nőtte ki magát, hogy nem emberi tényezővel, hanem robotokkal kezelnek vagyont. Elért bizonyos technikai szinteket a piac, a robotok próbálták zárni a longokat. Ilyenkor klasszikusan belefutnak abba, hogy a "piacnak nincsen másik oldala", nincsen vételi oldal, így tolták lejjebb a piacot egészen odáig, míg találtak bidet. A másik, hogy valószínűleg sokan megpróbálták shortolni a piacot, short ETF-eket vettek, viszont az ETF szintén úgy működik, hogy az underlying terméket meg kell kötni. Ezért lehetett az, hogy a 400 pontos mínuszból a Dow 1500-ig zuhant, ami nem egy mindennapos történet.Az első körös esésen túlvagyunk, váratlanul ért sok embert, sokan megijedtek, de ha az ember óvatosan vásárolgat papírokat, akár Amerikában, akár Európában, akkor hosszú távon nem fog rosszul járni vele - véli Elek Péter.Hirtelen drasztikusan megugrott a volatilitás a globális piacokon, ezzel nagyon úgy tűnik, hogy valóbanahol lényegesen hektikusabb mozgások várhatóak a jövőben.Minden bizonnyal modellek és algoritmusok alapján működő (ún. quant) alapok jelentős forgalmú eladási megbízásai indíthatták a részvénypiaci pánikot. Amennyiben a részvénypiacok óriási mértékben megugró volatilitása nem terjed tovább a kötvény- és devizapiacokra, a következő hetekben érdemes lehet részvénypiaci vételekre kihasználni a további esést. Egyelőre azonban a taktikai kivárás indokoltnak tűnik, mivel a tőzsdei sokkok pszichológiája alapján további mélypontok valószínűsíthetőek a fontosabb indexekben. Az abszolút hozamú stratégiával működő származtatott alapok képesek lehetnek jelentősen tompítani a piacok esését, short pozícióikkal pedig profitálhatnak az árfolyamok mélyrepüléséből.A historikus példák alapján elmondható:A fundamentumok most még rendben vannak, de egyre több kockázati tényező azonosítható - mondta el Pallag Róbert. Ahogy a hozamok elkezdenek láthatóan emelkedni, a finanszírozási lehetőségek is drágulnak, az infláció erősödése pedig kényszerhelyzetbe hozhatja a jegybankokat. A fejlett kötvénypiacokon hatalmas árazási anomália képződött az elmúlt években, mindeközben pedig a részvények is egyre drágábbá váltak. Ezek mind óvatosságra intenek, bizonyosnak tűnik, hogy a következő években nem lesznek már akkora hozamok a részvénypiacokon, mint amiket az elmúlt 5-6 évben lehetett látni, sőt jöhet 1-2 rosszabb év is, amikor negatív hozamokkal kell majd szembenézniük a befektetőknek.