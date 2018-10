Kirúgták a vezérigazgatót, elszállt az árfolyam

A General Electric váratlanul menesztette John Flannery-t a társaság elnök-vezérigazgatói posztjáról, akit Lawrence Culp vált majd a GE élén. A GE továbbá az idei évre várt free cash flow és EPS várakozásait is visszavágta, a társaság mindemellett az erőmű üzletága esetében egy 23 milliárd dolláros leírást is bejelentett.A döntésre rálátó piaci források alapján a CNBC arról számolt be, hogy a GE igazgatótanácsa nem volt megelégedve Flannery átalakítási terveivel, ami a menedzsment véleménye szerint túlságosan is lassan haladt. Flannery távozásában szintre közrejátszott a GE stagnáló erőmű üzletága is, miután a gáz- és széntüzelésű erőművek számára turbinákat értékesítő üzletág alaposan megsínylette a megújuló energiaforrások térnyerését.A sorozatos problémák hatására a General Electric részvényei több mint kilencéves mélypontra zuhantak idén, majd júniusban a társaság részvényei 111 év után a Dow Jones indexéből is kikerültek, amelyet az árfolyam további esése követett. A vezérigazgató távozását azonban egyértelműen jól fogadták a befektetők, a GE árfolyama 11,5 százalékot szárnyalt a hétfői piacnyitás után.