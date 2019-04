Kisebb pluszban Amerika

A Kína és az Egyesüt Államok kereskedelmi háborúról szóló kedvező hírek mellett a kínai gazdaság erősödésére utaló adat is a jó hangulatot támogatja a tengerentúli tőzsdéken, a kereskedés félidejéhez közeledve kisebb pluszban járnak a vezető amerikai indexek.A kínai szolgáltatószektor beszerzési menedzserindexe a Caixin adatközlése szerint 54,4 pontra, 14 hónapos csúcsra emelkedett a februári 51,1 pontos érték után, emellett az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai is folytatódnak, miután a kínai elnök kereskedelmi tárgyalója tegnap Washingtonba érkezett. Az amerikai kereskedelmi kamara tisztségviselőjét idéző Financial Times szerint a két ország kereskedelmi tárgyalásai jól haladnak, a megállapodás 90 százaléka már elkészült.A Dow Jones Index 0,3, az S&P 500 0,5, a Nasdaq 1 százalékos pluszban jár.