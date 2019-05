Pluszban zárt Amerika 2019.05.10 22:01

A Dow Jones Index 0,5, az S&P 500 0,4 százalékos pluszban fejezte be a pénteki kereskedési napot, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal emelkedett. Az indexek hullámvasutat jártak be pénteken, 1-1,5 százalékos mínuszban is jártak.