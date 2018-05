Kispapírok kereskedését függesztette fel az MNB (2.)

a Kartonpack Dobozipari Nyrt.,

az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt.,

a SET Group Nyrt.

és a Közép-európai Gázterminál Nyrt.

A feltárt jogsértések miatt a jegybank a mai naptól az éves jelentések közzétételéig felfüggesztette a Kartonpack, az Őrmester és a SET Group törzsrészvények kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Emellett a Kartonpack Nyrt.-t és az Őrmester Nyrt.-t 4-4 millió, a SET Group Nyrt.-t 5,5 millió forint, a KEG Nyrt.-t 15 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

Az elmúlt hónapokban felpörgött az érdeklődés a magyar tőzsdén a kispapírok iránt. Mészáros Lőrinc megjelenése alaposan megmozgatta az árfolyamokat, és miközben az ország egyik leggazdagabb emberéhez köthető Konzum, Opus, Appeninn vagy CIG árfolyama meglódult, más kispapírok is elindultak, sok részvény árfolyama úgy szárnyalt, hogy közben azok fundamentumaiban sok változás nem történt. Az árfolyam szárnyalásának az egyik oka az volt, hogy bármelyik céget megvehetik Mészárosék, ezért is érdemes beszállni ezekbe a cégekbe. Másrészt ha nem is veszik meg őket most, előbb-utóbb lesz bennük valami sztori, úgyhogy azokat a részvényeket kell megvenni, amiknek az árfolyama még nem emelkedett.



A SET Group a legjobban teljesítő papír az év eleje óta a BÉT-en, az árfolyam közel 170 százalékot szárnyalt az év eleje óta. Az Őrmester a nagy emelkedés után nagyot zuhant, így idén 25 százalékos mínuszban van a papír, de egy éves időtávon még így is több mint 80 százalékot drágult. A Kartonpack részvényei 20 százalékkal értékelődtek fel idén.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelés keretében vizsgálta, hogy a tőzsdei kibocsátók a tőkepiacról szóló törvény által előírt április 30-i határidőig közzétették-e a 2017. pénzügyi évről készített éves jelentésüket. A vizsgálat megállapította, hogytörvénysértő módon nem jelentette meg az éves jelentését.A SET Group magyarázata szerint éves jelentését nem tudta közzétenni, mivel a társaság 2018. április 26. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésre határozatképtelen volt, és a törvényi határidők miatt a mai napon tudja a megismételt éves rendes közgyűlését megtartani. A május 7. napján tartandó éves rendes közgyűlés a megjelentek számára tekintett nélkül határozatképes, így a társaság eleget tud tenni tájékoztatási kötelezettségének még a mai napon - olvasható a SET Group közleményében.A jegybank a KEG Nyrt.-vel szemben alkalmazott felügyeleti bírság kiszabása során figyelembe vette, hogy a KEG Nyrt. - az MNB korábbi határozataiban foglalt felszólítások ellenére - sem a 2015., sem a 2016. pénzügyi évről készített éves jelentését nem tette közzé. Az MNB újabb célvizsgálatot indít a 2017. évi éves jelentésének közzétételét szintén elmulasztó, sőt idei éves rendes közgyűlését össze sem hívó KEG Nyrt.-vel szemben.A jegybank 2016 óta immár hét intézkedést hozott és összességében közel 45 millió forint bírságot szabott ki tájékoztatási hiányosságok miatt a KEG Nyrt.-re. Az MNB továbbá a KEG Nyrt. igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjait összesen 10 millió forintra bírságolta, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett, a beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása miatt megkereste az adóhatóságot, és gazdasági bűncselekmények gyanújával feljelentést tett. Amennyiben a mostani célvizsgálat is megállapításokkal zárulna, az felvetheti a KEG részvényeknek a BÉT-ről való törlésére vonatkozó intézkedés alkalmazását.