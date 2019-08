Kitart még a lendület ma reggel a tőzsdéken

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Kedden a nap nagy részében mínuszban álltak az irányadó európai indexek, a délután folyamán érkező hírekre azonban enyhültek a kereskedelmi háborús feszültségek, és az amerikai tőzsdenyitással együtt az európai indexek is felfelé vették az irányt. A magyar tőzsdén hasonló folyamatok látszódtak, a nap végén mégis lefordult a BUX index és végül 0,4 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést. A blue chipek közül egyedül az OTP nem esett, a bankpapír az előző napi záróértékén fejezte be a napot, a Mol 0,9, a Magyar Telekom 1,2, a Richter 0,5 százalékkal került lejjebb.Bizonyos termékköröket lehúznak a szeptember elsején 10%-ra emelendő kínai importvám listájáról, más termékeknél pedig december 15-ig elhalasztják a döntést - érkezett tegnap a hír, aminek hatására nagyot ugrottak a keddi kereskedésben az amerikai részvénypiacok. A Dow 1,2%-os (308 pontos), az S&P 500 1,4%-os, a Nasdaq pedig 1,95%-os emelkedéssel zárta a napot. A nap sztárja, az Apple több mint 4,2%-kal került feljebb a keddi kereskedésben.

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Az amerikai tőzsdék tegnapi felpattanását emelkedés követte ma reggel a fontosabb ázsiai részvénypiacokon annak ellenére, hogy a hongkongi feszültségek továbbra sem rendeződtek. A hongkongi index 0,6 százalékkal, a Nikkei 225 1 százalékkal, a kínai Shanghai Composite 0,6 százalékkal, a dél-koreai Kospi pedig 0,7 százalékkal került feljebb.A termékvámok elhalasztásának hírére (ami többek között az elektronikai cikkeket érinti) nagyot emelkedtek a ma reggeli kereskedésben a technológiai vállalatok, az Apple beszállítói közül például a Murata Manufacturing 3,2, a Taiyo Yuden 6,4 százalékot emelkedett a japán tőzsdén, a hongkongi Sunny Optical 12, a Taiwan Semiconductor Manufacturing 2 százalékot erősödött.Az európai határidős indexek mérsékelt emelkedéseket jeleznek előre a nyitásra, a DAX futures 23 pontos pluszban áll.A jó hangulat elsősorban annak köszönhető, hogy most éppen enyhült a kereskedelmi háború, de ezen kívül a hongkongi és az argentin belpolitikai feszültségek továbbra is a fókuszban vannak. Ma GDP-adatok érkeznek Európából, a német adat a várakozásoknak megfelelően alakult: a második negyedéves GDP 0,1 százalékkal maradt el az előző negyedévitől. A -0,1%-os GDP-adat azt jelenti, hogy a német gazdaság egy lépésre került a technikai recessziótól, amihez két egymást követő negatív eredménye szükséges. Erre minden esély megvan, hiszen az európai gazdaságról folyamatosan kiábrándító adatok érkeznek.

Mire érdemes ma figyelni?

A hét legfontosabb adata egyértelműen a második negyedéves előzetes növekedési statisztika, ami ma lát napvilágot. Ebből kiderülhet, lassul-e már a magyar gazdaság, vagy továbbra is ellenállunk a nemzetközi környezetnek. Az év első három hónapjában a magyar gazdaság 5,3%-kal tudott bővülni, a második negyedévre 4,7 százalékos növekedést vár az elemzői konszenzus.