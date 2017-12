Az utolsó szakaszban fokozatos lecsorgás jellemezte a tengerentúli tőzsdeindexeket, de így is sikerült pluszban zárni. A Dow Jones 0,23%-kal, az S&P 500 0,2%-kal került feljebb, a Nasdaq 0,06%-ot tudott csak emelkedni.

decemberben a Dow Jones tőzsdeindex eddig közel 2%-ot emelkedett és ez lehet sorozatban a kilencedik hónap, amit emelkedéssel fejez be az index. Ilyen hosszú szériára pedig 1959 óta nem volt példa.

Új impulzusra várnak az amerikai befektetők 2017.12.21 19:36

A Dow Jones és az S&P 500 index is 0,46%-ot tudott erősödni a kereskedés felénél járva, közben a Nasdaq 0,4%-kal került feljebb. Mindez azt is jelenti, hogy az amerikai részvénypiaci indexek továbbra is történelmi magasságok közelében ingadoznak.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: Donald Trump adóreformjának elfogadása által kiváltott vételi hullámnak vége lehet és a befektetők új impulzusokra lehetnek figyelmesek.

Az ENSZ Közgyűlésének Trump döntését elítélő határozata nem rengette meg a piacokat: