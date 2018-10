Kitöréssel próbálkozik a Waberer's

Nem sok örömük lehetett eddig a Waberer's befektetőinek, a vállalat részvényeit tavaly júliusban bocsátották ki 5100 forintos áron, és bár az első kereskedési napon egészen 5199 forintig emelkedett az árfolyam, azóta csak esik a Waberer's.

Júliusban a Waberer's profit warningot tett közzé.

Majd ezt követően a társaság negyedéves gyorsjelentésében veszteségről számolt be.

Kiderült mindemellett az is, hogy a társaság lengyel leányvállalata, a Link, információkat titkolt el a Waberer's elől.

A társaság igazgatósági tagjai közül többen is távoztak a közelmúltban, ami szintén óvatosságra inthette a befektetőket.

Mindemellett továbbra is jelentős a bizonytalanság a fuvarozó cégek külföldi munkavégzésének körülményeivel kapcsolatban.

És hogy miért? Az elmúlt időszak folyamán több negatív hír is napvilágot látott, amelyek együttesen helyezték nyomás alá a társaság részvényeinek árfolyamát:A történelmi mélypontot 2380 forinton október elején érte el a Waberer's, vagyis a kibocsátás óta már 53 százalékkal került lejjebb az árfolyam. A 2400 forint körüli szintet több alkalommal, augusztusban és október elején tesztelte az árfolyam, most pedig akár egy dupla aljat is bele lehet látni a grafikonba, ami alapján egy nagyobb felpattanás is jöhet a Waberer's-nél. Az emelkedés mellett szól, hogy a napi és a heti charton is masszív túladottságot jelzett az RSI indikátor, ráadásul a napi charton RSI divergenciát láthatunk, vagyis egyre alacsonyabb mélypontokhoz már egyre magasabb RSI értékek tartoztak, ez pedig rövid távon fordulatot jelezhet előre.

Ami a nagyobb emelkedés ellen szól, az az, hogy a hosszabb chartokon a traderek által kiemelten figyelt mozgóátlagok még mindig párhuzamosan haladnak lefelé, vagyis a trend egyelőre még mindig lefelé tart, ahhoz, hogy nagyobb emelkedés következzen, az árfolyamnak alulról át kellene törnie a rövidebb távú mozgóátlagot, a heti charton ez a 9 heti mozgóátlag lenne, amihez pont a mai emelkedéssel érkezett meg az árfolyam.